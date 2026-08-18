Na campanha eleitoral de 2024, Pablo Marçal chamou Datena de "assediador sexual"Reprodução / X
Grande parte do novo valor declarado provém de participações societárias do candidato, chegando a R$ 112,9 milhões. O maior item é a participação de 80% na Aviation Participações Ltda., declarada em R$ 80 milhões. O resto do montante é dividido entre fundos de investimentos, renda fixa, quatro imóveis e dinheiro depositado em contas correntes.
Apesar da condenação que o deixou inelegível até 2032, Marçal obteve neste fim de semana uma liminar que reconheceu sua filiação ao PRTB em 4 de abril, permitindo que o candidato efetuasse seu registro eleitoral. A validade de sua candidatura, porém, ainda vai ser avaliada pelo Tribunal Superior Eleitoral até 14 de setembro. Enquanto isso, Marçal pode participar de atos de campanha.