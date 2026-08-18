Ronaldo Caiado apresentou seu Plano de Governo para a área da Saúde - Reprodução / CNN Brasil

Ronaldo Caiado apresentou seu Plano de Governo para a área da Saúde Reprodução / CNN Brasil

Publicado 18/08/2026 14:22 | Atualizado 18/08/2026 14:26

O candidato do Partido Social Democrático (PSD) à Presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado , voltou a negar um eventual apoio ao Partido dos Trabalhadores (PT) no segundo turno dessas eleições. A fala foi feita durante a apresentação do Plano de Governo para a área da Saúde.