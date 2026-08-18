Mendonça deu 24 horas para que Lula, Jerônimo Rodrigues, e PT removam trechos de vídeos publicados no YouTube Divulgação
TSE manda Lula e PT removerem vídeos com pedidos de voto em convenção
Decisão de André Mendonça atende parcialmente a uma representação do partido Novo por propaganda eleitoral antecipada
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Marina Silva relata tentativa de intimidação durante ato de campanha
Candidata ao Senado por São Paulo afirma que homem fez abordagem 'agressiva' em caminhada; ela não registrou boletim de ocorrência
Laura Cardoso, um dos grandes nomes da dramaturgia, morre aos 98 anos
Informação foi divulgada pelo perfil oficial da atriz no Instagram; velório acontece na manhã desta terça-feira (18)
Kassab está com Lula na eleição, acredita Renan Santos
Candidato à Presidência da República criticou o Centrão por fazer acordos regionais baseados em 'conveniência financeira e eleitoral'
Caiado: EUA não vão resolver nenhum problema que é 'nosso'
Candidato à Presidência da República criticou o atual governo por falta de 'ação' para combater o crime organizado
Maioria dos eleitores rejeita uso de IA em campanhas, aponta Quaest
Apenas 21% dos entrevistados afirmam ser favoráveis à utilização de inteligência artificial durante a disputa eleitoral
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