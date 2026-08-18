Com despacho de Alcolumbre, PEC do fim da escala 6x1 deve ir para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)Agência Senado
Alcolumbre estava afastado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde abril, quando o Senado realizou uma votação histórica que resultou na rejeição da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). Nos bastidores, parlamentares do Senado atribuíram a estagnação da PEC da escala 6x1 à falta de diálogo entre Lula e Alcolumbre.
Na semana passada, Alcolumbre voltou a se reunir com Lula e emitiu um comunicado com a informação de que determinaria o avanço da PEC. Segundo a sua assessoria, o presidente do Senado também assinou despacho para a PEC da Segurança Pública, proposta do governo para ampliar os poderes da União, e para a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos.
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