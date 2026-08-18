Com despacho de Alcolumbre, PEC do fim da escala 6x1 deve ir para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) - Agência Senado

Com despacho de Alcolumbre, PEC do fim da escala 6x1 deve ir para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)Agência Senado

Publicado 18/08/2026 21:57

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), assinou nesta terça-feira, 18, o despacho para a proposta de fim da escala 6x1, informou a assessoria do parlamentar. Com a medida, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) deve ir para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Já aprovada na Câmara dos Deputados, a PEC estava parada no Senado desde 28 de maio.