Gianne Albertoni comanda o game show ’O Grande Vencedor’, da RedeTV!Divulgação/ RedeTV!
De volta à TV aberta, Gianne Albertoni assume novo game show na RedeTV!
'O Grande Vencedor' estreia nesta terça-feira (25), às 23h; apresentadora vibra com o novo momento profissional: 'Especial'
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