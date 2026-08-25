Gianne Albertoni comanda o game show ’O Grande Vencedor’, da RedeTV! - Divulgação/ RedeTV!

Gianne Albertoni comanda o game show ’O Grande Vencedor’, da RedeTV!Divulgação/ RedeTV!

Publicado 25/08/2026 05:00

Rio - Gianne Albertoni está de volta à TV aberta! A apresentadora estreia nesta terça-feira (25), às 23h, no comando de "O Grande Vencedor", o novo game show da RedeTV!. Na atração, dois participantes disputam provas que misturam agilidade, conhecimentos gerais, tecnologia e emoção em busca do prêmio principal: uma viagem dos sonhos.

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Depois de apresentar o "Hoje em Dia" (2009–2012) e trabalhar como repórter no "Programa da Tarde" (2013–2015), ambos da Record, Gianne celebra o novo momento profissional em outra emissora. "Esse é um momento muito especial para mim. Estou trabalhando com uma equipe maravilhosa, muito envolvida e que realmente está se dedicando 100%. A gente se diverte fazendo e isso aparece no resultado. Quem estiver em casa vai sentir que é tudo feito com carinho e profissionalismo", garante.

No game show, cada competidor poderá escolher duas pessoas para formar seu time. Eles ainda ganharão o reforço de uma celebridade nas provas. Ao longo de seis rodadas, os participantes se enfrentam, mas no final apenas um terá a oportunidade de embarcar para tão desejada viagem.

A apresentadora se mostra animada para a estreia. "Estou muito feliz e ansiosa. É um projeto que tem muito a ver comigo, tem essa coisa da viagem, da experiência, que é algo que eu amo. O jogo te prende, é divertido, mostra lugares incríveis e o cenário é lindo! A gente quer que seja um momento de entretenimento para o público, pra assistir e jogar junto", celebra a apresentadora.

Para a loira, o "maior diferencial" da atração é o prêmio. "Não é só ganhar alguma coisa, é viver uma experiência! O dinheiro uma hora acaba, mas aquilo que você vive em uma viagem, os lugares que conhece, as histórias, as memórias, ficam para sempre", analisa Gianne.

"Fico muito feliz em fazer parte de um projeto que proporciona isso, porque tem muito a ver com aquilo em que acredito. São esses momentos que ficam guardados com a gente", conclui.