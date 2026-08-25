VEJA: Patricia Abravanel se lembra do discurso de Silvio Santos nos 25 anos do SBT, e se emociona:



"E 20 anos depois, a gente continua na missão de levar alegria pra você. E obrigado pelo carinho, que vocês me recebem na sua casa todo domingo." #ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/oMbQrZtLO1