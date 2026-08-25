Patrícia Abravanel revive momento em que Silvio Santos a escolheu para sucedê-loReprodução / SBT
Na época das imagens, Patrícia ainda não trabalhava no canal. O vídeo mostra Silvio durante a celebração dos 25 anos do SBT, quando falou aos funcionários sobre o futuro da empresa e citou as filhas como responsáveis pela continuidade do negócio.
"Hoje são 25 anos, bodas de prata. Daqui a 25 anos nós estaremos comemorando as bodas de ouro. Eu tenho certeza que eu não estarei nas bodas de ouro. Eu estou com 76 anos, daqui a 25 anos eu devo estar com o Papai do Céu. Mas eu também tenho certeza que esta empresa vai continuar com as minhas filhas. Elas já estão entrando na empresa, e já estão sendo aprovadas ou reprovadas por vocês, que são colegas delas", disse Silvio na ocasião.
Logo depois, o apresentador chamou Patrícia ao púlpito e fez uma previsão sobre o papel que ela poderia assumir no futuro da emissora.
"Então daqui a daqui a 25 anos, quando vocês estiverem reunidos, comemorando as bodas de ouro, provavelmente essa moça que eu vou trazer aqui estará no meu lugar, falando com vocês, creio eu. Aproveitando esta solenidade, gostaria de abençoar a empresa e de abençoar vocês. Patrícia, é a sua vez", declarou.
Ao rever o momento, Patrícia classificou o pai como "visionário" e não conteve a emoção. Atualmente à frente do "Programa Silvio Santos", ela também agradeceu ao público pela recepção desde que passou a ocupar um espaço de maior destaque na programação.
"Quero agradecer pelo carinho que vocês me recebem na sua casa todo domingo porque vocês me abraçaram, abraçaram as minhas irmãs, abraçaram essa nova geração com muito amor", afirmou.
Silvio Santos morreu em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, dois dias antes do aniversário de 43 anos do SBT. Fundador da emissora, ele deixou seis filhas, que passaram a ocupar diferentes funções nos negócios e projetos ligados ao grupo.
VEJA: Patricia Abravanel se lembra do discurso de Silvio Santos nos 25 anos do SBT, e se emociona:— Brenno Moura (@brenno__moura) August 23, 2026
"E 20 anos depois, a gente continua na missão de levar alegria pra você. E obrigado pelo carinho, que vocês me recebem na sua casa todo domingo." #ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/oMbQrZtLO1
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