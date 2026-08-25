Sabina Simonato durante o ’Bom Dia São Paulo’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Sabina Simonato durante o ’Bom Dia São Paulo’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 25/08/2026 11:49

Rio - Sabina Simonato precisou conter a emoção para noticiar a morte de dois irmãos de São Bernardo do Campo, Beatriz, de 17 anos, e Felipe, de 13, em um acidente na rodovia Anhanguera, durante o "Bom Dia São Paulo", da TV Globo, nesta terça-feira (25). Com a voz embargada, a apresentadora comentou que conhecia familiares dos adolescentes, que voltavam de Barretos, com os pais quando o carro da família capotou.

fotogaleria

Uma prima, Lorena, de 14 anos, e a mãe das vítimas também estavam no veículo e se machucaram com gravidade. "Desde ontem a gente está consternado. Vocês sabem, eu sou de São Bernardo, esses dois eu não conheço diretamente, mas a prima, sim. Há uma comoção na cidade", revelou.

Em seguida, Sabina falou sobre a morte dos irmãos. "O Felipe era jogador do Mauá, uma gracinha, tantos e tantos amigos. A Bia tinha passado na faculdade, estava feliz da vida. Salvo engano, ela ia fazer Publicidade... Garotos cheios de vida e, de repente, de uma hora para outra, essas vidas se vão. Você imagina os pais, que também morrem diante disso", declarou a apresentadora, emocionada.

A jornalista demonstrou solidariedade à família dos jovens e informou que vai acompanhar o caso. "Eu tenho conversado com a mãe da Lorena, a família conseguiu a transferência dela para um hospital em Campinas, havia expectativa para essa transferência, que é delicada e tem uma semi-UTI. Eles conseguiram fazer essa transferência com segurança. A Lorena, que é prima desses dois, está em Campinas sendo cuidada. Um abraço, a gente fica na torcida pela recuperação da Lolo", concluiu Sabina.