Sabina Simonato durante o ’Bom Dia São Paulo’Reprodução de vídeo / TV Globo
Apresentadora da Globo segura o choro ao noticiar morte de irmãos
Com a voz embargada, Sabina Simonato disse que conhecia um dos familiares das vítimas, que morreram em um trágico acidente de carro
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Atriz, que integrou o júri do quadro 'Dança dos Famosos', também falou sobre a morte de Laura Cardoso e Glória Menezes no programa