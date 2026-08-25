Patrícia Ramos comemorou a compra de novo carro blindadoReprodução / Instagram
Ao mostrar um documento referente à compra, a apresentadora chamou atenção para o valor da negociação. "Aqui tem quantos dígitos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dígitos! (...) Tu podia ter aberto mão desses 80 centavos, tu podia ter só arredondado", comentou.
Animada, Patrícia também apresentou detalhes do interior do veículo. Ela mostrou o espelho com iluminação, o teto solar e outros recursos do carro enquanto brincava sobre futuras viagens. "Meu Deus, eu amei! Quero pegar a estrada com você", afirmou uma amiga.
A compra ainda trouxe lembranças de outra fase da vida da influenciadora. Patrícia recordou que adquiriu seu primeiro carro blindado no mesmo estabelecimento, em 2021. "O meu maior desafio enquanto pessoa pública é ver as pessoas jogando na minha cara meu passado", declarou antes de rever um registro daquela época.
Na sequência, contou que, entre uma compra e outra, chegou a adquirir uma Mercedes em uma empresa concorrente.
Na publicação dedicada ao novo veículo, Patrícia também celebrou o momento. "Tudo o que nós temos é a vida que Deus nos concede e a força para correr atrás do nosso. Mais uma conquista, carambaaaa!", escreveu.
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*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa