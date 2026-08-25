Cahê Rodrigues - Reprodução / Instagram

Cahê RodriguesReprodução / Instagram

Publicado 25/08/2026 10:03





Ao portal CN1 Brasil, Cahê explicou que não teve a intenção de ferir ou ofender a apresentadora ao comentar a homenagem feita pela Caprichosos de Pilares em 2004. Segundo ele, as entrevistas recentes fazem parte das comemorações por seus 30 anos de carreira e servem para relembrar histórias e bastidores de sua trajetória no Carnaval.



O artista também reforçou a admiração por Xuxa e lembrou que cresceu acompanhando a "Rainha dos Baixinhos". Cahê destacou ainda o orgulho pelo desfile "Xuxa e Seu Reino Encantado no Carnaval da Imaginação", apontado por ele como um dos grandes desafios do início de sua carreira.



Diante da repercussão e das críticas que passou a receber na web, o carnavalesco afirmou que está com o "coração em paz" e agradeceu pelas mensagens de apoio de amigos e familiares. Ele também deixou claro que não pretende gastar energia respondendo a ataques e prefere concentrar as atenções nas comemorações de sua trajetória profissional.



Caprichosos se manifesta



Antes do novo pronunciamento, a Caprichosos de Pilares também entrou no assunto. Em nota publicada nas redes sociais, a escola deixou claro que não fez qualquer cobrança para aparecer ou ser representada na turnê de Xuxa e se distanciou das declarações feitas pelo profissional.



"A Agremiação não reivindicou e não fez qualquer pedido para participar ou ser representada em qualquer evento mencionado. E apenas que se a Escola fosse convidada estaria à disposição para relembrar a homenagem", informou.



Sem declarar apoio diretamente à apresentadora, a azul e branco de Pilares ressaltou que as opiniões expressadas na entrevista não representam a instituição. "A Caprichosos de Pilares agradece o carinho por ter sua homenagem lembrada, mas reforça que as declarações feitas na entrevista são de responsabilidade exclusiva do ex-carnavalesco, que não possui mais vínculo com a Escola e, portanto, não fala em nome da Instituição."



Entenda a polêmica entre Cahê e Xuxa



A discussão começou após um trecho da participação de Cahê no podcast "Barcast", do canal Xiado Carioca, viralizar. Ao relembrar o Carnaval de 2004, quando comandou a homenagem da Caprichosos à apresentadora, ele disse sentir falta de um reconhecimento maior ao desfile.



"Era para essa mulher ter muito orgulho do que foi feito, porque ali está a família dela toda, está o pai e a mãe no carro, os irmãos, as crianças, como Bruna Marquezine e tantas outras atrizes que hoje estão enormes, no carro, pequenininhas, sabe?", afirmou. "Sinto falta desse reconhecimento, sabe? Dessa grande homenagem que foi feita e que eu pouco escuto ela falar."



Cahê também sugeriu que Xuxa reservasse um momento do show da turnê "O Último Voo da Nave", no Maracanã, para lembrar as escolas de samba que já contaram sua história na Avenida. "Não foi só Caprichosos. Tem a [Unidos do] Cabuçu, tem a própria Beija-Flor. Acho que seria elegante e carinhoso da parte dela abrir espaço ali para homenagear essas escolas de samba que contaram a trajetória de vida dela na avenida", disse.



Xuxa não gostou da cobrança e rebateu publicamente. A apresentadora afirmou que Cahê nunca havia entrado em contato diretamente com ela e classificou a postura como "deselegante". Rio - O carnavalesco Cahê Rodrigues voltou a se pronunciar sobre a polêmica com Xuxa Meneghel e decidiu encerrar publicamente o assunto. Depois da troca de declarações que ganhou repercussão nas redes sociais, ele afirmou que não pretende alimentar novos embates. "Já deu", declarou.Ao portal CN1 Brasil, Cahê explicou que não teve a intenção de ferir ou ofender a apresentadora ao comentar a homenagem feita pela Caprichosos de Pilares em 2004. Segundo ele, as entrevistas recentes fazem parte das comemorações por seus 30 anos de carreira e servem para relembrar histórias e bastidores de sua trajetória no Carnaval.O artista também reforçou a admiração por Xuxa e lembrou que cresceu acompanhando a "Rainha dos Baixinhos". Cahê destacou ainda o orgulho pelo desfile "Xuxa e Seu Reino Encantado no Carnaval da Imaginação", apontado por ele como um dos grandes desafios do início de sua carreira.Diante da repercussão e das críticas que passou a receber na web, o carnavalesco afirmou que está com o "coração em paz" e agradeceu pelas mensagens de apoio de amigos e familiares. Ele também deixou claro que não pretende gastar energia respondendo a ataques e prefere concentrar as atenções nas comemorações de sua trajetória profissional.Antes do novo pronunciamento, a Caprichosos de Pilares também entrou no assunto. Em nota publicada nas redes sociais, a escola deixou claro que não fez qualquer cobrança para aparecer ou ser representada na turnê de Xuxa e se distanciou das declarações feitas pelo profissional."A Agremiação não reivindicou e não fez qualquer pedido para participar ou ser representada em qualquer evento mencionado. E apenas que se a Escola fosse convidada estaria à disposição para relembrar a homenagem", informou.Sem declarar apoio diretamente à apresentadora, a azul e branco de Pilares ressaltou que as opiniões expressadas na entrevista não representam a instituição. "A Caprichosos de Pilares agradece o carinho por ter sua homenagem lembrada, mas reforça que as declarações feitas na entrevista são de responsabilidade exclusiva do ex-carnavalesco, que não possui mais vínculo com a Escola e, portanto, não fala em nome da Instituição."A discussão começou após um trecho da participação de Cahê no podcast "Barcast", do canal Xiado Carioca, viralizar. Ao relembrar o Carnaval de 2004, quando comandou a homenagem da Caprichosos à apresentadora, ele disse sentir falta de um reconhecimento maior ao desfile."Era para essa mulher ter muito orgulho do que foi feito, porque ali está a família dela toda, está o pai e a mãe no carro, os irmãos, as crianças, como Bruna Marquezine e tantas outras atrizes que hoje estão enormes, no carro, pequenininhas, sabe?", afirmou. "Sinto falta desse reconhecimento, sabe? Dessa grande homenagem que foi feita e que eu pouco escuto ela falar."Cahê também sugeriu que Xuxa reservasse um momento do show da turnê "O Último Voo da Nave", no Maracanã, para lembrar as escolas de samba que já contaram sua história na Avenida. "Não foi só Caprichosos. Tem a [Unidos do] Cabuçu, tem a própria Beija-Flor. Acho que seria elegante e carinhoso da parte dela abrir espaço ali para homenagear essas escolas de samba que contaram a trajetória de vida dela na avenida", disse.Xuxa não gostou da cobrança e rebateu publicamente. A apresentadora afirmou que Cahê nunca havia entrado em contato diretamente com ela e classificou a postura como "deselegante".

"Acho bastante 'deselegante' ser cobrada por algo que você não sabe e não tem ideia de como eu me posiciono com homenagem", escreveu. "Aliás, sempre fui grata, mas por que deveria falar sempre? Já que também não falo de outras homenagens lindas que recebi ao longo dos meus 43 anos de trabalho?", questionou. "Acho que você deveria ser mais profissional e menos deselegante", completou Xuxa.



Na ocasião, Cahê também respondeu à apresentadora e negou ter agido de forma desrespeitosa. "Deselegante é algo que efetivamente eu não sou! Sou um artista que está celebrando 30 anos de carreira e apenas compartilhando alguns bastidores da minha trajetória artística", declarou.



O carnavalesco ainda reafirmou o carinho pela artista e indicou que não pretendia prolongar o atrito. "Sobre te procurar: sim, tentei algumas vezes, mas isso ficou para trás. Somente guardo o que houve de bonito e sigo em frente, sempre com respeito, carinho e admiração."