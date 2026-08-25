Sidney Sampaio se emocionou ao descobrir gravidez da mulher - Reprodução/Instagram

Sidney Sampaio se emocionou ao descobrir gravidez da mulherReprodução/Instagram

Publicado 25/08/2026 14:08

Rio - Sidney Sampaio se emocionou ao descobrir que será pai pela segunda vez. O ator compartilhou um vídeo nesta terça-feira (25) mostrando a surpresa preparada pela mulher, a médica Luana Sales, para anunciar a gravidez.

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"O amor chegou e fez 'Tum, tum, tum'. Tem um novo coração batendo dentro da Luana, o milagre da vida aconteceu através do nosso amor", escreveu na legenda.

O casal oficializou a união no civil em março deste ano. Três meses depois, Sidney e Luana fizeram a cerimônia religiosa em um castelo em Vinhedo, no interior de São Paulo. O momento especial foi avaliado em mais de R$ 500 mil e contou com cerca de 200 convidados.

Vale lembrar que o artista já é pai de Leonardo, de 15 anos, fruto do antigo relacionamento com a produtora Juliana Gama.