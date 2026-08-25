Marina Ruy Barbosa no 'Altas Horas' - Reprodução / TV Globo

Marina Ruy Barbosa no 'Altas Horas' Reprodução / TV Globo

Publicado 25/08/2026 13:22

Marina Ruy Barbosa relembrou com carinho a parceria com a inesquecível Glória Menezes em Totalmente #AltasHoras #TVGlobo pic.twitter.com/3bkmPS77lu — TV Globo (@tvglobo) August 23, 2026

A discussão ganhou força depois que uma matéria analisou como o ritmo acelerado das redes sociais e o consumo frequente de vídeos curtos podem influenciar a percepção do público sobre a maneira como alguém fala, organiza pensamentos ou demonstra sentimentos durante uma entrevista.Marina compartilhou o conteúdo em sua conta no X e aprovou a abordagem. "Amo matérias inteligentes", escreveu a atriz, sem responder diretamente às críticas feitas sobre sua participação na atração.Com a repercussão, internautas também resgataram um relato de Fernanda Torres sobre uma situação parecida. A atriz já contou no "Que História É Essa, Porchat?" que teve seu comportamento questionado depois de uma participação no "Altas Horas".Na ocasião, Fernanda explicou que chegou à gravação após enfrentar uma série de imprevistos e acabou com um ritmo mais lento durante a entrevista. Segundo ela, uma pessoa chegou a afirmar que a atriz parecia estar "totalmente drogada".Os dois episódios voltaram a alimentar o debate nas redes sobre a expectativa por respostas rápidas e comportamentos mais acelerados até mesmo em entrevistas de televisão.