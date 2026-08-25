Marina Ruy Barbosa no 'Altas Horas' Reprodução / TV Globo
A discussão ganhou força depois que uma matéria analisou como o ritmo acelerado das redes sociais e o consumo frequente de vídeos curtos podem influenciar a percepção do público sobre a maneira como alguém fala, organiza pensamentos ou demonstra sentimentos durante uma entrevista.
Marina Ruy Barbosa relembrou com carinho a parceria com a inesquecível Glória Menezes em Totalmente #AltasHoras #TVGlobo pic.twitter.com/3bkmPS77lu— TV Globo (@tvglobo) August 23, 2026
Marina compartilhou o conteúdo em sua conta no X e aprovou a abordagem. "Amo matérias inteligentes", escreveu a atriz, sem responder diretamente às críticas feitas sobre sua participação na atração.
Com a repercussão, internautas também resgataram um relato de Fernanda Torres sobre uma situação parecida. A atriz já contou no "Que História É Essa, Porchat?" que teve seu comportamento questionado depois de uma participação no "Altas Horas".
Na ocasião, Fernanda explicou que chegou à gravação após enfrentar uma série de imprevistos e acabou com um ritmo mais lento durante a entrevista. Segundo ela, uma pessoa chegou a afirmar que a atriz parecia estar "totalmente drogada".
Os dois episódios voltaram a alimentar o debate nas redes sobre a expectativa por respostas rápidas e comportamentos mais acelerados até mesmo em entrevistas de televisão.
Eu simplesmente tô apaixonado por esse vídeo da Fernanda Torres falando como foi esse dia.— Dan Pimpão (@PimpaoDan) October 30, 2020
"Vc viu ontem a Fernanda Torres no programa do Serginho??? TOTALMENTE DROGADA!"
pic.twitter.com/J0p8p3Pjkw https://t.co/ZItKByssZ1
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