Marina Ruy Barbosa no 'Altas Horas' Reprodução / TV Globo

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Letícia Montrezor
Rio - Marina Ruy Barbosa se manifestou nesta segunda-feira (24) sobre a repercussão de sua participação no "Altas Horas". Após a exibição do programa, usuários das redes sociais comentaram o jeito mais pausado da atriz ao responder às perguntas de Serginho Groisman.
A discussão ganhou força depois que uma matéria analisou como o ritmo acelerado das redes sociais e o consumo frequente de vídeos curtos podem influenciar a percepção do público sobre a maneira como alguém fala, organiza pensamentos ou demonstra sentimentos durante uma entrevista.

Marina compartilhou o conteúdo em sua conta no X e aprovou a abordagem. "Amo matérias inteligentes", escreveu a atriz, sem responder diretamente às críticas feitas sobre sua participação na atração.

Com a repercussão, internautas também resgataram um relato de Fernanda Torres sobre uma situação parecida. A atriz já contou no "Que História É Essa, Porchat?" que teve seu comportamento questionado depois de uma participação no "Altas Horas".

Na ocasião, Fernanda explicou que chegou à gravação após enfrentar uma série de imprevistos e acabou com um ritmo mais lento durante a entrevista. Segundo ela, uma pessoa chegou a afirmar que a atriz parecia estar "totalmente drogada".

Os dois episódios voltaram a alimentar o debate nas redes sobre a expectativa por respostas rápidas e comportamentos mais acelerados até mesmo em entrevistas de televisão.
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Marina Ruy Barbosa no \'Altas Horas\'
Marina Ruy Barbosa no \'Altas Horas\'