Gabriely Miranda compartilha desabafo sobre reta final da gravidez - Reprodução Instagram

Gabriely Miranda compartilha desabafo sobre reta final da gravidezReprodução Instagram

Publicado 25/08/2026 17:46 | Atualizado 25/08/2026 17:47

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"Eu vou voltar a ser gata e divertida em breve, gente. É que agora eu estou só lutando pela minha vida (grávida)", dizia a publicação de Kallyne Fonseca, repostada por Gabriely.A influenciadora está no oitavo mês da gestação e aguarda o nascimento de Kendrick, primeiro filho do casal. Gabriely tem mostrado momentos da gravidez nas redes sociais, incluindo registros da evolução da barriga.Casados desde 2025, Gabriely e Endrick estão atualmente na Espanha. O casal retornou ao país depois que o jogador deixou o Real Madrid temporariamente para atuar pelo Lyon, da França.