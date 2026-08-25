Gabriely Miranda compartilha desabafo sobre reta final da gravidezReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Gabriely Miranda dividiu com os seguidores, nesta terça-feira (25), uma publicação sobre os desafios da gravidez. A influenciadora, que espera o primeiro filho com Endrick, compartilhou um post feito originalmente por outra gestante e mostrou identificação com o relato. 
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Gabriely Miranda compartilha desabafo sobre reta final da gravidez - Reprodução Instagram
Gabriely Miranda compartilha desabafo sobre reta final da gravidez - Reprodução Instagram


"Eu vou voltar a ser gata e divertida em breve, gente. É que agora eu estou só lutando pela minha vida (grávida)", dizia a publicação de Kallyne Fonseca, repostada por Gabriely.

A influenciadora está no oitavo mês da gestação e aguarda o nascimento de Kendrick, primeiro filho do casal. Gabriely tem mostrado momentos da gravidez nas redes sociais, incluindo registros da evolução da barriga.

Casados desde 2025, Gabriely e Endrick estão atualmente na Espanha. O casal retornou ao país depois que o jogador deixou o Real Madrid temporariamente para atuar pelo Lyon, da França.