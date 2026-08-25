Luísa Sonza exibiu anel do noivado com Luis Ribeirinho - Reprodução/Instagram

Luísa Sonza exibiu anel do noivado com Luis RibeirinhoReprodução/Instagram

Publicado 25/08/2026 17:18

Rio - Luísa Sonza mostrou detalhes do anel que ganhou ao ser pedida em casamento por Luis Ribeirinho. O momento especial entre a cantora e o médico português aconteceu nas margens do lago Eibsee, na Alemanha, na última sexta-feira (21).

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"Sereno bem de amor em mim", escreveu na legenda. O trecho faz parte da canção "Você", eternizada na voz de Elis Regina e regravada pela jovem cantora em parceria com Roberto Menescal para o álbum "Bossa Sempre Nova".

O romance de Luísa Sonza e Luís Ribeirinho se tornou público em março de 2024 durante show gratuito dela em São Paulo. Em fevereiro, a cantora se declarou para o rapaz no aniversário de namoro. "Dois anos (um pouco mais que isso na verdade) de nós. Minha pessoa favorita no mundo. Te amo, te amo, te amo, sempre, sempre, sempre", disse.