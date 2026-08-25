Luísa Sonza exibiu anel do noivado com Luis RibeirinhoReprodução/Instagram
Luísa Sonza exibe anel de noivado com Luis Ribeirinho
Cantora mostrou a joia que ganhou do médico português no pedido romântico feito na Alemanha
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