Luísa Sonza exibiu anel do noivado com Luis RibeirinhoReprodução/Instagram

L
Leticia Pessôa
Rio - Luísa Sonza mostrou detalhes do anel que ganhou ao ser pedida em casamento por Luis Ribeirinho. O momento especial entre a cantora e o médico português aconteceu nas margens do lago Eibsee, na Alemanha, na última sexta-feira (21). 
fotogaleria
Luísa Sonza e Luis Ribeirinho estão juntos desde 2024 - Reprodução/Instagram
Luísa Sonza mostrou detalhes do anel de compromisso - Reprodução/Instagram
Luis Ribeirinho pediu Luísa Sonza em casamento na Alemanha - Reprodução/Instagram
Luísa Sonza exibiu anel do noivado com Luis Ribeirinho - Reprodução/Instagram
"Sereno bem de amor em mim", escreveu na legenda. O trecho faz parte da canção "Você", eternizada na voz de Elis Regina e regravada pela jovem cantora em parceria com Roberto Menescal para o álbum "Bossa Sempre Nova". 
O romance de Luísa Sonza e Luís Ribeirinho se tornou público em março de 2024 durante show gratuito dela em São Paulo. Em fevereiro, a cantora se declarou para o rapaz no aniversário de namoro. "Dois anos (um pouco mais que isso na verdade) de nós. Minha pessoa favorita no mundo. Te amo, te amo, te amo, sempre, sempre, sempre", disse.  