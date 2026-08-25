Graciele Lacerda refletiu sobre perimenopausaReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – Graciele Lacerda, de 45 anos, falou sobre chegada da perimenopausa, período de transição para a menopausa, em publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (25). A mulher de Zezé de Camargo refletiu sobre as mudanças proporcionadas pela nova fase.

Ela compartilhou uma publicação da ginecologista Caroline Ancona, na qual a médica falava sobre o período. "'Fulana falou mal de você'. Amiga, estou na perimenopausa. Acordei às 3 da manhã, esqueci por que entre na cozinha, estou tentando ganhar músculo, perder gordura e descobrir se estou com calor ou tendo um 'fogacho'. Não tenho disponibilidade hormonal para a Fulana".

A influenciadora, ainda, concordou com a fala da ginecologista, “É bem isso. Muitos acontecimentos", disse.

Na última segunda-feira (24), Lacerda já havia divulgado uma postagem ilustrando as diferentes fases da transição até a menopausa.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa