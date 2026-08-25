Rio - Dandara Mariana mostrou que está levando os treinos a sério. Aos 38 anos, a atriz compartilhou nesta terça-feira (25) registros de uma rotina intensa de exercícios e aproveitou o resultado do preparo físico para fazer uma brincadeira com a possibilidade de interpretar uma super-heroína.
"Marvel, me sinto pronta para viver uma super-heroína. Eu estou pronta pra pular esse prédio, voar, escalar e dar fim ao inimigo", escreveu Dandara na legenda da publicação.
A brincadeira divertiu os seguidores, que entraram na onda nos comentários. "Eu também estou louco por essa parceria", escreveu uma fã. "Seria um sonho", respondeu outra. Uma terceira destacou o esforço da atriz: "Maravilhosa e que treino é esse? Cansei só de ver".
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