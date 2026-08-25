Dandara Mariana brinca sobre viver heroína após treino: ’Estou pronta’ - Reprodução Instagram

Dandara Mariana brinca sobre viver heroína após treino: ’Estou pronta’Reprodução Instagram

Publicado 25/08/2026 21:18

Rio - Dandara Mariana mostrou que está levando os treinos a sério. Aos 38 anos, a atriz compartilhou nesta terça-feira (25) registros de uma rotina intensa de exercícios e aproveitou o resultado do preparo físico para fazer uma brincadeira com a possibilidade de interpretar uma super-heroína.

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"Marvel, me sinto pronta para viver uma super-heroína. Eu estou pronta pra pular esse prédio, voar, escalar e dar fim ao inimigo", escreveu Dandara na legenda da publicação.



A brincadeira divertiu os seguidores, que entraram na onda nos comentários. "Eu também estou louco por essa parceria", escreveu uma fã. "Seria um sonho", respondeu outra. Uma terceira destacou o esforço da atriz: "Maravilhosa e que treino é esse? Cansei só de ver".