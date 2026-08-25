Klebber Toledo comentou início da relação com Camila Queiroz - Reprodução/Instagram

Klebber Toledo comentou início da relação com Camila Queiroz Reprodução/Instagram

Publicado 25/08/2026 20:52

Rio - Klebber Toledo relembrou o início do relacionamento com Camila Queiroz em participação no programa "Sem Censura", da TV Brasil, nesta terça-feira (25). O casal se aproximou nos bastidores da novela "Êta Mundo Bom!", da TV Globo, em 2016.

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"Eu estava em 'Império' e ela em 'Verdades Secretas'... Conheci a Camila no mesão do Criança Esperança, já sabia que a gente ia trabalhar juntos e desejei boa sorte. Falei: 'Foca agora no que você está terminando, que era um projeto muito intenso. Termina focada e depois se joga lá'. Ela estava no primeiro trabalho dela", contou.

Klebber explicou que não enxergava a artista como um possível interesse amoroso já que na época ela era comprometida. "Respeito muito meus parceiros de cena. Ela namorava e eu estava em outro momento de vida. Ela começando e eu estava ali há dez anos. Via que certa pessoa precisava de certos conselhos: 'Faz assim ou cuidado com o empresário tal'".

O ator também falou sobre a chegada da primeira filha do casal. "Esse título é bom demais. Quando esquecerem o Klebber Toledo e me chamarem de 'pai da Clara' vai ser um orgulho. Tenho escutado sem parar: 'Ah, lá o pai da Clara vindo'. E eu adoro", afirmou.

Klebber Toledo e Camila Queiroz se casaram em cerimônia realizada na praia de Jericoacoara, no Ceará, em agosto de 2018.