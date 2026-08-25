Elenco de 'Lá na Minha Terra' se reúne antes do início das gravações - Beatriz Damy / Globo

Elenco de 'Lá na Minha Terra' se reúne antes do início das gravaçõesBeatriz Damy / Globo

Publicado 25/08/2026 15:00 | Atualizado 25/08/2026 15:02

Rio - O elenco e a equipe de "Lá na Minha Terra", próxima novela das 18h da TV Globo, que substituirá "A Nobreza do Amor", se reuniram nos Estúdios Globo para um workshop que marcou o início dos trabalhos da produção. As gravações começaram neste fim de semana, em São Paulo, e a estreia está prevista para novembro.