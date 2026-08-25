Elenco de 'Lá na Minha Terra' se reúne antes do início das gravaçõesBeatriz Damy / Globo
Criada e escrita por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, a trama repete a parceria responsável por "Mar do Sertão" e "No Rancho Fundo". Durante o encontro, atores e equipe participaram da leitura do primeiro capítulo e conheceram detalhes do universo da nova história.
A novela terá como protagonista Rosenda, personagem de Dira Paes. Ela vive em Lavra Seca, cidade fictícia do Nordeste, e criou os cinco filhos sozinha desde que o marido, Severino, interpretado por Daniel de Oliveira, partiu para São Paulo há mais de 15 anos e nunca mais voltou.
O que Rosenda não sabe é que Severino adotou o nome de Cesário e construiu uma nova vida na capital paulista. Ele se tornou empresário e vive ao lado de Ismália, papel de Camila Morgado, com quem teve a filha Alice, vivida por Giulia Benite.
Ainda no Nordeste, Rosenda desperta o interesse de Almerindo Mourão, personagem de Mateus Solano. Viúvo e poderoso fazendeiro da região, ele é apaixonado por ela, mas enfrenta a resistência da protagonista, que ainda se considera casada e espera respostas sobre o desaparecimento do marido.
A história ganha força quando Rosenda decide viajar até São Paulo para procurar Severino. A descoberta da vida dupla do empresário coloca frente a frente as duas famílias e provoca mudanças na trajetória dos personagens.
Além de Dira Paes, Daniel de Oliveira, Camila Morgado e Mateus Solano, o elenco reúne nomes como Danilo Mesquita, Lucy Alves, Luis Miranda, Lilia Cabral, Julia Dalavia, Mariana Lima, Débora Nascimento, Felipe Simas, Gabriela Loran, Suely Franco, Miguel Rômulo e Giulia Benite.
Parte das gravações também será realizada na Chapada Diamantina, na Bahia. A proposta da novela é unir o cenário nordestino à rotina de São Paulo, com uma história sobre família, identidade, saudade e recomeços.
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