Anitta dá show de sinceridade no 'Estrelas da Casa'Reprodução / TV Globo
Durante uma das avaliações, a artista comentou a aparência de um dos grupos e apontou que os competidores poderiam apostar em produções mais adequadas à idade. "Não precisa se vestir como 15 anos. São todos adultos", declarou.
A postura espontânea logo repercutiu entre os fãs, que associaram o comportamento à chamada "Anitta do Velho Testamento", expressão usada nas redes sociais para lembrar uma fase em que a cantora ficou conhecida por declarações mais diretas e sem filtro.
eu não tô aguentando a anitta botando defeito em tudo kkkkkkkkkkkkkkkk #EstrelasDaCasa pic.twitter.com/dgW8SMkxQD— Matheus (@matheuscaseca) August 26, 2026
Outro momento chamou atenção durante a transmissão ao vivo. Após a exibição de um vídeo sobre Anitta, Ana Clara flagrou a conselheira enquanto ela ajustava questões de áudio e conversava com um integrante da equipe.
"E nossa conselheira está lá batendo papo com o povo. Olha a galera do microfone indo conversar, testando. Gente, televisão ao vivo é isso, tá meus amores", brincou a apresentadora.
Anitta se surpreendeu ao perceber que a situação tinha aparecido na transmissão. "Estava filmando isso? Veio o amigo aqui, falou comigo e a gente vai conversando. Nunca pensei que ao vivo o amigo ia falar", disse.
"Nem eu", respondeu Ana Clara. "Mas aí a gente vai aqui, curtindo. Eu, particularmente, acho muito mais legal quando eu tô em casa assistindo e vai rolando umas coisas, o povo vai falando", completou Anitta.
A apresentadora entrou na brincadeira e comentou que depois descobriria o nome do funcionário. "Depois eu descubro o nome do meu amigo que foi lá conversar com a Anitta no cangote", afirmou.
"Que horror", reagiu a cantora. Após Ana Clara elogiar o profissional, Anitta explicou o motivo da reação: "Ah tá, achei que era pra demitir".
"Não, pelo amor de Deus. Deus me livre, minha equipe ninguém mexe. Negativo. Na minha equipe ninguém mexe não, tu é doida", respondeu Ana Clara, aos risos.
Além das brincadeiras, Anitta assumiu a função de analisar o desempenho dos participantes e oferecer orientações sobre apresentações, imagem e carreira musical. O tom direto adotado pela artista durante as avaliações virou um dos assuntos mais comentados sobre a estreia do programa nas redes sociais.
a anitta do velho testamento ta de volta #EstrelasDaCasa pic.twitter.com/pK0RvLyhru— TV Globo (@tvglobo) August 26, 2026
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