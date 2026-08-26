Anitta dá show de sinceridade no 'Estrelas da Casa' - Reprodução / TV Globo

Anitta dá show de sinceridade no 'Estrelas da Casa'Reprodução / TV Globo

Publicado 26/08/2026 08:06 | Atualizado 26/08/2026 11:38

eu não tô aguentando a anitta botando defeito em tudo kkkkkkkkkkkkkkkk #EstrelasDaCasa pic.twitter.com/dgW8SMkxQD — Matheus (@matheuscaseca) August 26, 2026

Outro momento chamou atenção durante a transmissão ao vivo. Após a exibição de um vídeo sobre Anitta, Ana Clara flagrou a conselheira enquanto ela ajustava questões de áudio e conversava com um integrante da equipe."E nossa conselheira está lá batendo papo com o povo. Olha a galera do microfone indo conversar, testando. Gente, televisão ao vivo é isso, tá meus amores", brincou a apresentadora.Anitta se surpreendeu ao perceber que a situação tinha aparecido na transmissão. "Estava filmando isso? Veio o amigo aqui, falou comigo e a gente vai conversando. Nunca pensei que ao vivo o amigo ia falar", disse."Nem eu", respondeu Ana Clara. "Mas aí a gente vai aqui, curtindo. Eu, particularmente, acho muito mais legal quando eu tô em casa assistindo e vai rolando umas coisas, o povo vai falando", completou Anitta.A apresentadora entrou na brincadeira e comentou que depois descobriria o nome do funcionário. "Depois eu descubro o nome do meu amigo que foi lá conversar com a Anitta no cangote", afirmou."Que horror", reagiu a cantora. Após Ana Clara elogiar o profissional, Anitta explicou o motivo da reação: "Ah tá, achei que era pra demitir"."Não, pelo amor de Deus. Deus me livre, minha equipe ninguém mexe. Negativo. Na minha equipe ninguém mexe não, tu é doida", respondeu Ana Clara, aos risos.Além das brincadeiras, Anitta assumiu a função de analisar o desempenho dos participantes e oferecer orientações sobre apresentações, imagem e carreira musical. O tom direto adotado pela artista durante as avaliações virou um dos assuntos mais comentados sobre a estreia do programa nas redes sociais.