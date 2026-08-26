Justin Bieber posa coladinho com a mulher, Hailey - Reprodução do Instagram

Justin Bieber posa coladinho com a mulher, Hailey Reprodução do Instagram

Publicado 26/08/2026 08:29 | Atualizado 26/08/2026 10:25

Rio - Justin Bieber surgiu agarradinho com a mulher, Hailey, em cliques divulgados pela modelo por meio do Instagram, nesta terça-feira (25). Nas imagens, o casal aparece abraçadinho, no maior clima de romance, à beira de um lago. Usando trajes de banho, os dois também mostraram a boa forma.

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Na mesma publicação, Hailey publicou uma foto do filho, Jack Blues, de 2 anos, em uma piscina de bolinhas, e registros de outros momentos de lazer. Na legenda, ela colocou um emoji de coração. Os fãs brasileiros do casal reagiram à postagem. "Que lindos", afirmou um internauta. "Meus pais", brincou outro.

Justin e Hailey tornaram o relacionamento público em 2016. Após uma separação, reataram o relacionamento em 2018. Neste mesmo ano, noivaram e se casaram.