Fiuk revela que pagou imposto com dinheiro de venda de carro em meio à crise financeira Reprodução/Instagram
Em um vídeo publicado no Instagram, o artista mostrou o documento da cobrança e explicou que decidiu parcelar a dívida. "É o seguinte: vendi o carro. E o que a gente precisa resolver primeiro? Dói, não dói? Ver valores altos e tal... Mas eu estou com meu imposto aqui, ó. Meu imposto que estava atrasado, eu parcelei meu imposto e eu resolvi", contou.
Fiuk também comemorou a possibilidade de fechar agosto com as contas da empresa regularizadas. Segundo ele, porém, ainda há pendências pessoais para resolver.
"Vou virar o mês com tudo certo na minha empresa. CPF é outra coisa, né? A gente resolve daqui a pouquinho, mas a empresa... Gratidão, mano. Da hora, vou pagar agora", afirmou.
Na legenda da publicação, o cantor ainda brincou com a repercussão de suas declarações recentes. "Brasil, posso comemorar ou é proibido também??? ", escreveu.
O dinheiro veio da venda de uma Mercedes C280 Sport W202, de 1995. Fiuk havia anunciado o veículo por R$ 51 mil no Pix e informou que o carro tinha cerca de 140 mil quilômetros rodados, além de ar-condicionado sem funcionar e alguns retoques necessários na pintura. De acordo com ele, a negociação foi concluída cerca de duas horas depois do anúncio.
A decisão de se desfazer do automóvel ocorreu depois de Fiuk falar abertamente sobre os problemas financeiros que enfrenta. Antes da venda, ele já havia revelado que passou a parcelar despesas e impostos e que provavelmente precisaria negociar um de seus carros.
"Eu estou passando por uns momentos mais difíceis da minha vida. Estou parcelando os negócios, parcelando imposto. Provavelmente eu vou ter que vender um carro aí esse mês", declarou na ocasião.
O momento financeiro também veio acompanhado de relatos sobre a vida familiar. Recentemente, Fiuk falou sobre o afastamento do pai, Fábio Jr., e da irmã, Cleo, além de afirmar que teria sido deserdado pelo cantor.
Ao comentar a fase que atravessa, ele também falou sobre a dificuldade de pedir ajuda. "Como é difícil falar isso. Eu cresci ouvindo que pedir ajuda era coisa de fraco, que eu não mereço nada, que eu sou mimado, que tudo que eu faço não presta. Chega disso", afirmou.
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