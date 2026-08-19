Klara Castanho renovou bronzeado em praia do Rio Reprodução/Instagram
Klara Castanho compartilha fotos de dia na praia
Atriz escolheu um biquíni estampado para renovar o bronzeado em momento de lazer nesta quarta-feira (19)
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