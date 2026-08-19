Klara Castanho renovou bronzeado em praia do Rio Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Klara Castanho, de 25 anos, aproveitou a quarta-feira (19) para renovar o bronzeado em uma praia carioca. A atriz compartilhou fotos do momento de lazer e chamou atenção ao surgir usando um biquíni preto com estampa floral.
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Klara Castanho renovou bronzeado em praia do Rio - Reprodução/Instagram
Klara Castanho - Reprodução/Instagram
Klara Castanho publicou cliques aproveitando o dia ensolarado - Reprodução/Instagram
Klara Castanho surgiu em post conjunto com Cauê Campos - Reprodução/Instagram
"Que bom que eu escolhi existir aqui", afirmou na legenda. 
A artista também apareceu em uma publicação conjunta com o namorado, Cauê Campos, além de Laura Luz e Fabrício Assis, colegas de elenco do ator na novela "Por Você", da TV Globo. A postagem foi embalada pela música "Charme", de Liniker.