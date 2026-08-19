Grávida, Maya Braga, nora de Andressa Urach, revelou que pretende transformar placenta em cápsulas para consumir - Reprodução / Instagram

Grávida, Maya Braga, nora de Andressa Urach, revelou que pretende transformar placenta em cápsulas para consumirReprodução / Instagram

Publicado 19/08/2026 14:17

Além do encapsulamento da placenta, Maya revelou que também considera realizar um parto natural em casa. "Tem gente me criticando por causa disso, mas maternidade já vem cheia de opinião dos outros. Eu também penso na possibilidade de ter um parto natural em casa e quero viver essa gestação de um jeito que faça sentido para mim", afirmou.A gravidez foi celebrada pela família nas redes sociais. Ao anunciar a novidade ao lado de Arthur, Maya escreveu: "Nosso maior sonho de vida, realizado!". Andressa comemorou a chegada do primeiro neto: "Parabéns, minha nora linda! Minha filha menina! Te amo muito! Obrigada por realizar meu sonho de ser vovó!!! Te amamos muito!!!".Arthur também se declarou à influenciadora. "Você vai ser a mãe do nosso filho e eu tenho certeza de que ele não poderia ter uma mãe melhor. Que privilégio construir nossa família ao seu lado. Te amo!", escreveu.