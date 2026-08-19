Gabriela Loran dança nua durante banho e mostra rotina da manhãReprodução / Instagram
De costas para a câmera, Gabriela se soltou enquanto tomava banho. Na sequência, a artista surgiu de roupão, escovou os dentes e mostrou parte dos cuidados com a pele.
"Rotina da manhã", escreveu ela ao compartilhar as imagens nas redes sociais.
Gabriela está solteira desde o fim de 2025 e costuma dividir momentos do dia a dia com os seguidores. Nos últimos meses, a atriz também foi fotografada algumas vezes em praias do Rio de Janeiro.
A artista ganhou maior projeção nacional ao interpretar Viviane em "Três Graças", novela exibida no horário nobre da Globo antes de "Quem Ama Cuida".
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