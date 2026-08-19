Gabriela Loran dança nua durante banho e mostra rotina da manhã - Reprodução / Instagram

Gabriela Loran dança nua durante banho e mostra rotina da manhãReprodução / Instagram

Publicado 19/08/2026 12:12

fotogaleria

De costas para a câmera, Gabriela se soltou enquanto tomava banho. Na sequência, a artista surgiu de roupão, escovou os dentes e mostrou parte dos cuidados com a pele."Rotina da manhã", escreveu ela ao compartilhar as imagens nas redes sociais.Gabriela está solteira desde o fim de 2025 e costuma dividir momentos do dia a dia com os seguidores. Nos últimos meses, a atriz também foi fotografada algumas vezes em praias do Rio de Janeiro.A artista ganhou maior projeção nacional ao interpretar Viviane em "Três Graças", novela exibida no horário nobre da Globo antes de "Quem Ama Cuida".