Gabriela Loran dança nua durante banho e mostra rotina da manhãReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Gabriela Loran, de 33 anos, compartilhou com os seguidores um pouco de sua rotina matinal nesta quarta-feira (19). A atriz publicou nos Stories do Instagram um vídeo em que aparece nua durante o banho e aproveita o momento para dançar ao som de uma playlist animada.
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Gabriela Loran dança nua durante banho e mostra rotina da manhã - Reprodução / Instagram
Gabriela Loran dança nua durante banho e mostra rotina da manhã - Reprodução / Instagram

De costas para a câmera, Gabriela se soltou enquanto tomava banho. Na sequência, a artista surgiu de roupão, escovou os dentes e mostrou parte dos cuidados com a pele.

"Rotina da manhã", escreveu ela ao compartilhar as imagens nas redes sociais.

Gabriela está solteira desde o fim de 2025 e costuma dividir momentos do dia a dia com os seguidores. Nos últimos meses, a atriz também foi fotografada algumas vezes em praias do Rio de Janeiro.

A artista ganhou maior projeção nacional ao interpretar Viviane em "Três Graças", novela exibida no horário nobre da Globo antes de "Quem Ama Cuida".