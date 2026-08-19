Natanzinho Lima grava audiovisual no Complexo do Alemão com show gratuito - @miguelmdnt / Divulgação

Natanzinho Lima grava audiovisual no Complexo do Alemão com show gratuito@miguelmdnt / Divulgação

Publicado 19/08/2026 10:36

Rio - Natanzinho Lima escolheu o Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, como cenário para a gravação de seu novo projeto audiovisual, "Favela Ao Vivo". O registro aconteceu nesta terça-feira (18), no Campo do Sargento, com entrada gratuita, e reuniu milhares de pessoas.

fotogaleria

A apresentação ocorreu ao entardecer e contou com uma estrutura mais simples, sem grandes produções. A proposta foi priorizar a música e a proximidade com o público. No repertório, o cantor apresentou regravações ligadas à identidade musical do Rio, além de canções que fazem parte de sua trajetória. Depois da gravação do audiovisual, Natanzinho permaneceu no palco e fez um show de mais de quatro horas. A apresentação ocorreu ao entardecer e contou com uma estrutura mais simples, sem grandes produções. A proposta foi priorizar a música e a proximidade com o público. No repertório, o cantor apresentou regravações ligadas à identidade musical do Rio, além de canções que fazem parte de sua trajetória. Depois da gravação do audiovisual, Natanzinho permaneceu no palco e fez um show de mais de quatro horas.

"Eu sempre sonhei em viver um momento assim. Estar no meio de tanta gente, cantar olhando para as pessoas, sentir todo mundo junto comigo é uma coisa que não dá para explicar. E o mais bonito foi poder fazer isso para o povo, em um lugar tão especial. O Rio sempre me acolheu de um jeito muito especial, então viver isso aqui tem um significado enorme para mim. É um sonho realizado. Eu quero levar essa experiência para outros lugares também. Não precisa de um palco gigante, de uma superprodução. Às vezes, o que a gente precisa é só de música, de gente e de vontade de estar perto", afirma Natanzinho Lima.

