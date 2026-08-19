Tia Milena falou sobre as amizades que permaneceram após o fim do 'BBB 26' - Reprodução / Youtube

Tia Milena falou sobre as amizades que permaneceram após o fim do 'BBB 26'Reprodução / Youtube

Publicado 19/08/2026 11:39 | Atualizado 19/08/2026 17:14

e vamos de spoiler? a @tiamilenabbb falou sobre a era solo e muito mais no #PodGrah!



assista a partir das 20h: https://t.co/8Yu6uIfbTL pic.twitter.com/pXgXPZsAXf — Multishow (@multishow) August 18, 2026

A ex-BBB também contou que segue em contato com outros nomes da edição, embora com menos frequência. "Eu falo com a Samira, com o Breno, Marcelinho, a Ana, o Juliano", afirmou. Sobre Ana Paula Renault, Milena explicou que as agendas dificultam os encontros. "De vez em quando eu mando mensagem para ela. Mas ela está muito corrida... Quando eu estou em São Paulo, ela está no Rio. Quando eu estou no Rio, ela está em São Paulo."



A última vez que as duas se encontraram, segundo Milena, foi por acaso nos bastidores da Globo. "Nem eu e nem ela sabíamos que as duas íamos estar lá (...) A gente se fala de vez em quando pelo WhatsApp." A ex-BBB também contou que segue em contato com outros nomes da edição, embora com menos frequência. "Eu falo com a Samira, com o Breno, Marcelinho, a Ana, o Juliano", afirmou. Sobre Ana Paula Renault, Milena explicou que as agendas dificultam os encontros. "De vez em quando eu mando mensagem para ela. Mas ela está muito corrida... Quando eu estou em São Paulo, ela está no Rio. Quando eu estou no Rio, ela está em São Paulo."A última vez que as duas se encontraram, segundo Milena, foi por acaso nos bastidores da Globo. "Nem eu e nem ela sabíamos que as duas íamos estar lá (...) A gente se fala de vez em quando pelo WhatsApp."

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Milena ainda comentou sobre o grupo "Eternos", formado durante o reality, e afirmou que passou a se preservar mais em relação à associação com Ana Paula e Juliano Floss. Ela negou que tenha ocorrido uma briga entre eles e atribuiu o distanciamento à rotina e aos diferentes caminhos profissionais.



"Eu falava muito da Ana Paula, falava muito do Juliano. Hoje eu estou me preservando mais, entende? Teve briga? Não, não teve briga", declarou. Milena ainda comentou sobre o grupo "Eternos", formado durante o reality, e afirmou que passou a se preservar mais em relação à associação com Ana Paula e Juliano Floss. Ela negou que tenha ocorrido uma briga entre eles e atribuiu o distanciamento à rotina e aos diferentes caminhos profissionais."Eu falava muito da Ana Paula, falava muito do Juliano. Hoje eu estou me preservando mais, entende? Teve briga? Não, não teve briga", declarou.

Para Milena, havia uma expectativa de que o trio permanecesse sempre junto após o programa. "As pessoas esperavam até um pouco de mim da gente sair e ficar grudado, porque é engajamento de milhões os três, sabe? Mas cada um tem uma visão de carreira e está tudo certo. Então acho que dá um afastamento principalmente pelas agendas e por isso", explicou.



Com Samira, no entanto, Milena disse ter criado uma identificação ainda maior fora do reality. As duas passaram a compartilhar experiências semelhantes na nova fase. "Eu e ela nos demos as mãos porque (...) somos as únicas que mudamos de fato dessa edição aqui para São Paulo."



Milena também relembrou que ela e Samira chegaram a se desentender dentro da casa, mas resolveram a situação ainda durante o confinamento. Após deixar o programa, a ex-BBB afirmou que procurou esclarecer outras histórias que circulavam sobre a amizade. "Foram muitas fofocas, muitas coisas e eu fui procurar saber a fundo sobre tudo. (...) É melhor ir direto na fonte", disse.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa