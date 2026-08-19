Ex-BBB Jonas Sulzbach sofre acidente na neve e fratura antebraçoReprodução / Instagram
Jonas Sulzbach sofre acidente na neve e fratura braço
Ex-BBB se machucou durante férias na Argentina e contou nas redes sociais que teve uma lesão no rádio durante viagem
Jonas Sulzbach sofre acidente na neve e fratura braço
Ex-BBB se machucou durante férias na Argentina e contou nas redes sociais que teve uma lesão no rádio durante viagem
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