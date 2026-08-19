Ex-BBB Jonas Sulzbach sofre acidente na neve e fratura antebraçoReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Jonas Sulzbach sofreu uma fratura no braço durante as férias na Argentina. O modelo, que participou do "BBB 26", contou nas redes sociais que se machucou após um acidente enquanto praticava snowboard nas montanhas de Chapelco, na província de Neuquén.
Nesta terça-feira (18), Jonas revelou que fraturou o rádio, um dos ossos do antebraço, e brincou com o imprevisto ao compartilhar registros da viagem. "Neve: check. Fratura no rádio: check. Férias inesquecíveis", escreveu.
O ex-BBB aproveita dias de descanso ao lado de amigos em Chapelco, destino localizado na Cordilheira dos Andes e conhecido pela prática de esportes de inverno, como esqui e snowboard.
Dias antes do acidente, Jonas havia mostrado aos seguidores a primeira experiência no esporte. "Minha primeira vez no snow! Que esporte massa", declarou ao publicar imagens da aula.
Depois que o modelo contou sobre a fratura, seguidores reagiram ao episódio e desejaram melhoras. "Viveu tanto que conseguiu quebrar até o rádio, né? Se cuida!", brincou uma internauta.