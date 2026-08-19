Rio - A "Equilibrivm Tour", de Anitta
, ganhará transmissão na televisão e no streaming neste fim de semana. O show da cantora em Niterói, no Rio de Janeiro, será exibido ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay, aberto para não assinantes, neste sábado (22), a partir das 17h50.
A apresentação marca a quarta parada da turnê, projeto inspirado no álbum que representa a nova fase artística da cantora.
No domingo (23), será a vez do público da TV aberta acompanhar Anitta. A Globo exibirá uma edição especial com os melhores momentos da apresentação logo após o "Fantástico". Enquanto aguardam o show, os fãs também podem rever o especial "Som Brasil apresenta: Anitta", que mergulha no universo de "Equilibrivm".
A transmissão da "Equilibrivm Tour" tem direção de Karina Petito, produção de Bruna Zimbrão e direção de gênero de Joana Thimoteo.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa