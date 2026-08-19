Viih Tube em festa de 26 anos - Reprodução/Instagram

Viih Tube em festa de 26 anos Reprodução/Instagram

Publicado 19/08/2026 12:15 | Atualizado 19/08/2026 12:22





"Brincamos de sortear alguém e ter que pintar a pessoa ou algo que represente ela para adivinharem", explicou Viih. O marido da ex-BBB, Eliezer, de 36 anos, brincou sobre a escolha da atividade para o evento: "A festa de arromba da Viih". Rio – Viih Tube reuniu amigos e familiares em uma festa intimista em sua casa para comemorar o aniversário de 26 anos, nesta terça-feira (18). Na celebração, os convidados participaram de uma oficina de pintura e registros do momento foram compartilhados pela influenciadora digital por meio do Instagram."Brincamos de sortear alguém e ter que pintar a pessoa ou algo que represente ela para adivinharem", explicou Viih. O marido da ex-BBB, Eliezer, de 36 anos, brincou sobre a escolha da atividade para o evento: "A festa de arromba da Viih".

O influenciador também mostrou os filhos, Lua e Ravi, participando da comemoração. "As crianças também participaram da oficina do aniversário da mamãe, porque a Viih é assim, as escolhas dela nunca excluem nossos filhos", disse.



Para além da oficina de pintura, a noite contou, ainda, com um dress code diferenciado, no qual os convidados apareceram usando roupas inusitadas para uma celebração de aniversário. Viih Tube definiu como tema da festa: "não tenho mais onde usar isso". A ex-BBB utilizou um vestido vermelho com uma bota verde limão de cano alto e um blazer.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa