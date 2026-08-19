Paolla Oliveira recusou voltar à Grande Rio; Anitta aceitou assumir o posto - Fotos: reprodução rede social

Paolla Oliveira recusou voltar à Grande Rio; Anitta aceitou assumir o postoFotos: reprodução rede social

Publicado 19/08/2026 07:00 | Atualizado 19/08/2026 07:49

Assim que Virginia Fonseca deixou o posto de rainha de bateria da Grande Rio, a escola correu para Paolla Oliveira. E não correu discretamente. Jayder Soares, presidente de honra da agremiação, praticamente abriu o alfabeto inteiro e declarou que a atriz era plano “A, B, C e D” para reassumir o lugar.

Só que Paolla disse não.

E esse “não” pode carregar muito mais história do que parece.

Foi Paolla quem ocupou aquele posto durante anos, construiu uma relação forte com a comunidade e virou uma das imagens mais associadas à bateria de Caxias. Depois, saiu e viu a coroa passar para Virginia. Quando surgiram rumores de que poderia voltar, a própria Grande Rio tratou de reafirmar a permanência da nova rainha.

Meses depois, Virginia sai e, de repente, Paolla volta a ser indispensável.

É difícil não imaginar que a atriz tenha olhado para o telefone e pensado: “Agora?”

Ainda mais porque os bastidores já vinham rendendo assunto. Paolla chegou a demonstrar irritação com a insistência das perguntas sobre Virginia e fez questão de lembrar que havia escolhido deixar o posto. Também desistiu de desfilar como rainha de honra por considerar inadequado ocupar aquele espaço justamente no ano de estreia da sucessora.

Se houve mágoa, ressentimento ou sensação de ter sido trocada, Paolla nunca disse publicamente. Mas o roteiro ajuda bastante a imaginação.

E tem mais um ingrediente: o nome dela vem sendo soprado pelos corredores da Imperatriz Leopoldinense. Nada oficial, por enquanto. Mas, se um dia essa história virar realidade, a Grande Rio talvez descubra que ex também muda de endereço.

E aí entra Anitta

Com Paolla fora do jogo, a Grande Rio partiu para outra estrela: Anitta, que aceitou o convite para assumir a bateria.

E aqui a história fica quase cruel.

Pouco tempo atrás, quando a Mocidade Independente de Padre Miguel demonstrou interesse em Anitta, a cantora explicou que a agenda era complicada, que o posto exigia dedicação e que ela não teria tempo para assumir uma função daquela responsabilidade.

Agora aceita a Grande Rio.

É aquele velho clássico do relacionamento moderno: “Não quero namorar agora, estou focada em mim, minha vida está corrida”. Duas semanas depois, aparece de mãos dadas com outra pessoa.

A Mocidade deve estar olhando para essa história com a mesma cara de quem descobre pelo Instagram que o problema nunca foi falta de tempo.

Era falta de interesse.

Paolla recusou voltar para uma escola que, depois de escolher outra rainha, descobriu novamente que ela era plano A, B, C e D. Anitta, por sua vez, aparentemente encontrou em Caxias o tempo que não tinha em Padre Miguel.

No Carnaval, como no amor, algumas desculpas duram até aparecer uma proposta melhor.