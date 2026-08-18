Entre o samba e o sertanejo, um romance secreto de três anos vira assunto nos bastidores - Foto: reprodução

Entre o samba e o sertanejo, um romance secreto de três anos vira assunto nos bastidoresFoto: reprodução

Publicado 18/08/2026 08:30

Aproveitando a semana de aniversário de um famoso cantor sertanejo, uma ex-rainha de bateria da Portela anda dizendo aos quatro cantos que viveu durante três anos um romance com o artista, que era casado na época.

Segundo ela, o bonitão dizia que o casamento já tinha chegado ao fim e prometia uma separação que nunca vinha. Até que a moça (a rainha amante) resolveu sair de cena.

Hoje, mais madura, garante que jamais repetiria a dose e se envolveria novamente com homem casado.

E vai mais uma pista para os curiosos: o aniversariante construiu boa parte da fama dividindo palco e sobrenome artístico com o irmão.

E não adianta me pedir nome. Agora montem vocês. Eu, hein! Tem história de amor que toca no rádio e tem história que é melhor deixar no modo secreto.