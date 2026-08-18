Entre o samba e o sertanejo, um romance secreto de três anos vira assunto nos bastidoresFoto: reprodução
É o amor! Ex-Rainha da Portela foi amante por três anos de sertanejo
Ex-rainha de bateria da azul e branco contou aos quatro cantos que viveu por três anos um romance secreto com um famoso sertanejo casado
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Tentativa de colocar Jamal e Arthur Lima frente a frente terminou em acusação de ‘arapuca’, resposta de Carlinhos e mais confusão
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CazéTV lidera ranking de engajamento no Instagram
Levantamento de julho coloca esporte e fofoca entre os assuntos que mais movimentam a plataforma
Grande Rio ignora outros nomes e insiste na volta de Paolla Oliveira
Mesmo com várias famosas ventiladas para a vaga deixada por Virginia, escola trata o retorno de Paolla como sua grande prioridade para 2027
Trono da Mocidade estaria custando R$ 300 mil; comunidade quer Gaby Mendes
Enquanto circula nos bastidores a suposta negociação pelo posto, integrantes da escola fazem campanha por musa
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