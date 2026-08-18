Ingrid Ohara e Malévola: briga colocou a força física no centro do debatereprodução DE REDES SOCIAIS

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Andrei Lara
Malévola protagonizou mais uma confusão, desta vez com Ingrid Ohara, com direito a ovos e puxão de cabelo.
E aí entra uma discussão que muita gente prefere evitar: Malévola é uma mulher trans, designada do sexo masculino ao nascer. Quando se debate a participação de mulheres trans no esporte feminino, uma das questões levantadas é justamente a diferença de força física.
Nas imagens, ela aparece puxando o cabelo de Ingrid com uma força que chama atenção. “Ah, mas ela faz terapia hormonal há anos.” Tudo bem. A discussão sobre isso é enorme e está longe de ser simples.
Vou parar por aqui antes que esqueçam a agressão e resolvam dizer que o problema sou eu, por estar levantando uma questão que existe no mundo inteiro.
De resto, é simples: baixaria continua sendo baixaria.