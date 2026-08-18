Fashion Mall deve ganhar torres residenciais de alto padrão em São Conrado Foto: reprodução
Fashion Mall terá torres de luxo em São Conrado
Projeto prevê aproveitar o potencial construtivo do complexo para erguer residências de alto padrão sem encerrar a operação do shopping
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Léo Dias erra feio, mas a internet também não é santa
Jornalista reconheceu o erro e pediu desculpas, mas episódio também expôs a velha régua seletiva dos julgamentos nas redes sociais
Malévola (mulher trans) briga com Ingrid (mulher cis) e força vira debate
Confusão entre Malévola e Ingrid Ohara teve ovos e puxão de cabelo e reacendeu uma discussão delicada sobre força física
É o amor! Ex-Rainha da Portela foi amante por três anos de sertanejo
Ex-rainha de bateria da azul e branco contou aos quatro cantos que viveu por três anos um romance secreto com um famoso sertanejo casado
Carlinhos Maia no centro da guerra do ‘Passinho do Jamal’
Tentativa de colocar Jamal e Arthur Lima frente a frente terminou em acusação de ‘arapuca’, resposta de Carlinhos e mais confusão
Maya Mazzafera bebe, passa mal e repete o mesmo roteiro nas redes
Influenciadora volta a aparecer abatida após beber e repete o já conhecido "nunca mais vou beber"
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