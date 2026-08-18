Fashion Mall deve ganhar torres residenciais de alto padrão em São Conrado - Foto: reprodução

Fashion Mall deve ganhar torres residenciais de alto padrão em São Conrado Foto: reprodução

Publicado 18/08/2026 12:00

O Fashion Mall está prestes a ganhar uma nova paisagem. A ideia agora é aproveitar o potencial construtivo do terreno para erguer torres residenciais de alto padrão sobre a estrutura existente, mantendo o shopping em funcionamento.

Na prática, o endereço que durante décadas foi associado ao consumo de luxo deve passar a abrigar também moradores de luxo.

A mudança pode ser justamente o empurrão que faltava para revitalizar o complexo, trazer novo fluxo, novos serviços e devolver protagonismo a uma área que perdeu força nos últimos anos.

O Fashion Mall, que já foi referência de consumo e luxo no Rio, acabou envelhecendo, perdendo força e ficando com cara de endereço esquecido. Agora, pode voltar a ter protagonismo em São Conrado, só que de outra forma: menos como templo de compras e mais como endereço valorizado para morar e circular.