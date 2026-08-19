Angélica lamenta morte de cachorro da família, Obama - Reprodução / Instagram

Angélica lamenta morte de cachorro da família, ObamaReprodução / Instagram

Publicado 19/08/2026 14:11

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Na publicação, ela contou que Obama enfrentou problemas de saúde antes de morrer e destacou o jeito carinhoso do cão. "Nosso amigão Obama partiu... Lutou tanto, tanto... Um guerreiro, sempre feliz e pronto para nos dar amor", escreveu.Angélica também explicou que o cachorro chegou à família como um presente de fãs, que sabiam de seu carinho pelos animais. Segundo ela, Obama logo passou a ocupar um espaço especial na rotina da casa."E ele veio do amor. Do amor lindo e sincero dos meus fãs, que me conhecem tão bem e sabiam que aquela bolinha de pelo iria trazer tanta alegria para mim e para a minha família. Obrigada, meus amores. Ele foi um cachorro muito feliz e me fez muito feliz também", afirmou.A apresentadora ainda recordou algumas características e hábitos do pet, que costumava acompanhar a família em diferentes momentos. "Foram tantas aventuras... Ele amava viajar, entrar no mar, comer, comer e comer mais um pouco! Até mosca ele comia! Era míope, mas tudo bem... Ele enxergava com o coração", contou.Ao falar sobre a despedida, Angélica citou outros animais de estimação que já morreram e disse gostar de imaginar que Obama tenha reencontrado os antigos companheiros."Mas gosto de imaginar que os irmãos já estão recebendo ele de patas abertas: Ziggy, Berê, Pupu e Lora. Meu amor, Bambam... Ainda sinto sua respiração fraquinha batendo aqui no meu peito. Dói... Dói muito. Mas quero que você descanse, meu amor. Você foi muito amado. E continuará sendo, para sempre. Te amamos muito", declarou.Obama fazia parte da família de Angélica e Luciano Huck e aparecia em registros publicados pela apresentadora nas redes sociais. Na homenagem, ela resumiu a saudade deixada pelo animal: "Nosso grandão vai fazer muita falta".