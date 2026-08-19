Lewis Hamilton e Kim Kardashian - Reprodução/Instagram

Lewis Hamilton e Kim KardashianReprodução/Instagram

Publicado 19/08/2026 14:06 | Atualizado 19/08/2026 14:12





Entre as imagens, a socialite aparece junto de Hamilton em momentos de descontração e aventura, jogando paintball, e andando em um carro de drift. O piloto dirigiu o automóvel em terreno irregular, desfrutando a experiência com a empresária. Rio – Kim Kardashian, de 45 anos, compartilhou novos registros de suas férias ao lado do piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton , de 41. A publicação foi realizada nas redes sociais, nesta quarta-feira (19). Na legenda da postagem, ela escreveu "Aloha", uma saudação havaiana.Entre as imagens, a socialite aparece junto de Hamilton em momentos de descontração e aventura, jogando paintball, e andando em um carro de drift. O piloto dirigiu o automóvel em terreno irregular, desfrutando a experiência com a empresária.

Ela também mostrou fotos em que aparece de biquíni e aproveitando a viagem com a família. Kim realizou atividades como o surf em dias de sol com os filhos durante o passeio.

Nesta terça (18), Lewis havia postado registros ao lado da socialite em publicação no Instagram. Ele abriu o álbum com uma foto junto da empresária, e divulgou imagens de viagem.



Rumores sobre o relacionamento entre Hamilton e Kardashian se iniciaram em fevereiro, quando eles foram fotografados chegando no mesmo hotel durante passagem pela Europa. Eles realizaram a primeira aparição pública juntos no Super Bowl.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa