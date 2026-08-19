Gabriel Medica se declarou para a mulher, Isabella Arantes Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Gabriel Medina usou as redes sociais nesta quarta-feira (19) para publicar uma declaração de amor para a mulher, Isabella Arantes. O surfista e a influenciadora curtem a lua de mel na Polinésia Francesa após oficializarem a união no final de julho.
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Isabella Arantes e Gabriel Arantes oficializaram união em julho - Reprodução/Instagram
Isabella Arantes e Gabriel Arantes - Reprodução/Instagram
Gabriel Arantes revelou noivado com Isabella Arantes no dia 10 de julho - Reprodução/Instagram
Gabriel Medica se declarou para a mulher, Isabella Arantes - Reprodução/Instagram
"Obrigado por tudo sempre. Te amo. Minha melhor amiga, minha parceira, melhor companhia, meu amor", escreveu ele. 
Gabriel e Isabella revelaram o noivado no dia 10 de julho. Durante a cerimônia, o surfista anunciou a gravidez da influenciadora, que acabou perdendo o bebê menos de uma semana depois do casamento. Nas redes sociais, ela desabafou sobre o momento delicado.
"Nosso coração precisa de um tempo. Estamos vivendo dias de silêncio, cura e confiança em Deus. Temos sentido seu amor nos sustentando e nos confortando. Somos profundamente gratos à nossa família, aos nossos amigos e a todos que estiveram ao nosso lado neste momento tão difícil. Neste momento, pedimos apenas compreensão e respeito ao nosso tempo", disse na época. 