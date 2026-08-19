Ana Castela em momento de descontração - Reprodução/Instagram

Ana Castela em momento de descontraçãoReprodução/Instagram

Publicado 19/08/2026 15:42





Na postagem, realizada nos Stories do Instagram, ela destacou que estava desfrutando do calor no Paraná, "Aproveitando o sol de Londrina", ela escreveu.



Nela, a artista também exibiu o corpo dourado, deixando a mostra tatuagem de apelido utilizado por ela no meio artístico. Na região da costela, ela eternizou a palavra “Boiadeira”, referente à carreira dela na música sertaneja. Rio – Ana Castela , de 22 anos, aproveitou dia de sol para descansar, nesta quarta-feira (19). A cantora mostrou em publicação nas redes sociais, momento no qual aparece com um biquíni fio-dental, renovando o bronzeado, sentada em ambiente externo.Na postagem, realizada nos Stories do Instagram, ela destacou que estava desfrutando do calor no Paraná, "Aproveitando o sol de Londrina", ela escreveu.Nela, a artista também exibiu o corpo dourado, deixando a mostra tatuagem de apelido utilizado por ela no meio artístico. Na região da costela, ela eternizou a palavra “Boiadeira”, referente à carreira dela na música sertaneja.

No momento, Castela tem seguido com a vida de solteira, desde o término com Zé Felipe, de 28, em dezembro de 2025. Em publicação recente, ela comentou sobre questionamentos sobre futuro namorado.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa