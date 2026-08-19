Atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anosReprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - A missa de sétimo dia de Laura Cardoso está marcada para este domingo (23), às 11h30, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Sumaré, São Paulo. A cerimônia religiosa será aberta ao público. A atriz morreu aos 98 anos, na noite de segunda-feira (17), de causas naturais. 
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Missa de sétimo dia de Laura Cardoso será em São Paulo - Reprodução/Instagram
Laura Cardoso - Reprodução/Instagram
Atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos - Reprodução/Instagram
O falecimento da veterana foi divulgado nas redes sociais pela família. "Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso", informou. 
Na despedida, Fernando Balleroni revelou os últimos momentos da bisavó. "A Laura passou bem todos os dias, isso é o que mais impacta. Tanta idade, uma pessoa tão bem e lúcida... Mas é a vida, né? Ciclo se encerra e o dela se encerrou da melhor maneira possível... Se vocês acreditarem no que eu estou falando, ontem ela estava bem, descansou dormindo", afirmou em conversa com os jornalistas. 