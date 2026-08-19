Atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anosReprodução/Instagram
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Atriz faleceu aos 98 anos, de causas naturais, em sua residência na capital paulista
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