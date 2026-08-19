Virginia Fonseca aproveitou sauna na companhia de Vini Jr - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca aproveitou sauna na companhia de Vini Jr Reprodução/Instagram

Publicado 19/08/2026 18:14

Rio - Curtindo uma temporada em Madri, na Espanha, Virginia Fonseca aproveitou um momento relaxante na sauna da mansão do namorado, Vini Jr . Nesta quarta-feira (19), o atleta surgiu treinando em uma bicicleta ergométrica enquanto a influenciadora aproveitava o ambiente.

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A ex-rainha de bateria da Grande Rio escolheu um biquíni branco para fazer companhia ao jogador. Antes disso, ela treinou na academia junto dos amigos e tomou banho de piscina com o filho caçula, José Leonardo.

Virginia e Vini Jr assumiram o romance em outubro do ano passado. Em maio, a influenciadora anunciou o término após uma polêmica envolvendo a viagem de modelos brasileiras a Madri. Dois meses depois, o atleta confirmou a reconciliação ao se declarar para a namorada em comentário nas redes sociais.