Rayssa Leal anuncia nascimento da irmã, Isis HelenaReprodução/Instagram
Rayssa Leal celebra nascimento da irmã caçula, Isis Helena
Skatista compartilhou a alegria pela chegada da nova integrante da família e mostrou o momento especial no Instagram
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Cantora compartilhou momento aproveitando dia de sol em publicação, nesta quarta-feira (19)
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