Rayssa Leal anuncia nascimento da irmã, Isis Helena - Reprodução/Instagram

Rayssa Leal anuncia nascimento da irmã, Isis HelenaReprodução/Instagram

Publicado 19/08/2026 17:48

Rio - Rayssa Leal , de 18 anos, celebrou nesta quarta-feira (19) a chegada de mais uma integrante à família. A skatista compartilhou nas redes sociais o nascimento da irmã, Isis Helena, filha de Lilian Mendes.

Antes do parto, Lilian dividiu com os seguidores a expectativa pelos últimos dias da gestação e falou sobre a ansiedade para conhecer a filha. "Agosto… Você finalmente chegou. Esperei por este mês desde o instante em que descobri que um coraçãozinho começava a bater dentro de mim", escreveu.

"E agora chegamos à fase do 'qualquer hora, qualquer dia, qualquer minuto'. Venha no tempo perfeito de Deus, minha filha. Que você chegue com muita saúde, cercada de amor e luz. Estamos te esperando com muito amor", completou Lilian.

Além de Isis, Rayssa também tem um irmão, Arthur Leal, de 14 anos. A chegada da caçula já movimentava a família desde o início do ano, quando Lilian revelou a nova gravidez.

Na época, Rayssa mostrou aos seguidores sua reação à novidade ao publicar uma foto com uma caixa que guardava o teste de gravidez da mãe. "O motivo do meu ano fechar com chave de ouro... Vou ter mais um irmão ou irmã", escreveu a medalhista olímpica.