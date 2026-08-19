Mocita Fagundes relembrou última conversa com Glória Menezes - Reprodução/Instagram

Mocita Fagundes relembrou última conversa com Glória Menezes Reprodução/Instagram

Publicado 19/08/2026 19:02

Rio - Mocita Fagundes, mulher de Tarcísio Filho, fez uma homenagem para Glória Menezes, que morreu aos 91 anos na terça-feira (18) . A publicitária compartilhou uma série de cliques ao lado da sogra e não escondeu o amor que sentia pela veterana da televisão brasileira.

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"'Quando você vem pra cá? Te amo tanto Mocita! Você me alegra muito!' Foi esse o último papo por vídeo. E isso foi agora - antes de ontem. O Brasil perdeu Glória Menezes. Eu perdi uma mãe. Cresci com a Glória na TV, mas nos últimos 18 anos, tive o privilégio de conhecer a Glória 'em casa'. Amar e ser amada. A Glória que me recebeu como uma filha e acolheu os meus filhos como se também fossem seus", começou o texto.

Ela destacou os momentos de alegria que compartilhou com a atriz ao longo dos últimos anos. "A Glória sabia amar. Essa era a Glória. Linda, forte, generosa e poderosa. Firme nas convicções e imensa nos afetos! Mas, quando penso em nós duas, não é o silêncio que me vem primeiro. É a nossa gargalhada. Como nós gostávamos de rir juntas! Gargalhar de verdade, cerimônia zero - até perder o fôlego".

Mocita também desabafou sobre a saudade que sentirá de Glória Menezes. Vou sentir uma falta infinita das tuas ligações. Tu era mandona. 'Come direito Mocita!'...Tu cuidava de mim e eu amava ser cuidada por ti. Hoje, tô aqui ao lado do meu amor, do meu marido, do nosso Tarcisinho e tentando compreender uma ausência que ainda não cabe dentro de mim", disse.

A mulher de Tarcísio Filho descreveu a relação harmoniosa com a família. "Nós temos uma história, Glória. Uma história de 18 anos de família, cuidado, acolhimento, coragem, árvores, aperol e muitas, muitas gargalhadas. Tenho um orgulho imenso do nosso amor. Orgulho da maneira como tu me acolheu. Orgulho do amor que deu aos meus filhos", concluiu.