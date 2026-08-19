Romana Novais posou coladinha em Alok - Reprodução/Instagram

Romana Novais posou coladinha em AlokReprodução/Instagram

Publicado 19/08/2026 22:58

Rio - Romana Novais resgatou fotos de uma viagem romântica que realizou com o marido, Alok. Nesta quarta-feira (19), a médica mostrou imagens ao lado do DJ em um cenário paradisíaco, além de um clique do casal dormindo no jatinho.

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"Todas as coisas estão ótimas", escreveu na legenda.

Em um dos passeios na praia, Romana Novais usou um conjunto animal print composto por saia e cropped de manga, em outra ocasião ela apostou em um biquíni preto. O casal também posou agarradinho nas areias.

Juntos desde 2014, Alok e Romana oficializaram a união cinco anos depois em cerimônia realizada aos pés do Cristo Redentor. Os dois são pais de Ravi, de 6 anos, e Raika, de 5.