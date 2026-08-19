Isabelle Nogueira iniciou protocolo para congelar óvulos - Reprodução/Instagram

Isabelle Nogueira iniciou protocolo para congelar óvulosReprodução/Instagram

Publicado 19/08/2026 21:50

Rio - Isabelle Nogueira , de 33 anos, deu início ao processo para realizar o congelamento dos óvulos. A influenciadora mostrou a aplicação da primeira injeção de hormônios e comentou sobre as mudanças no corpo ao longo do tratamento.

fotogaleria

"Chegou a hora de acordar as crianças. Bora lá estimular esses óvulos. Vou começar agora com a minha medicação... Tem vários relatos de que a gente fica mais inchada, extremamente mais sensível, como se fosse uma TPM, já que é uma bomba de hormônios. Estou tomando três medicamentos porque a minha reserva é muito baixa e está no limite para fazer todo esse procedimento", disse nos Stories.

A ex-integrante do "BBB 24" confessou que, ao priorizar a carreira, acabou não pensando nas dificuldades da maternidade a longo prazo. "Eu nunca imaginei que passaria por esse processo. Às vezes, a gente perde a percepção do tempo. Confesso que estive um pouco aflita nos últimos tempos. Por ser jovem e saudável, eu acabei acreditando que poderia deixar algumas coisas para depois. Eu sempre tinha algo para resolver, corria contra o tempo e acabava me deixando em segundo plano".

Isabelle aconselhou outras mulheres sobre a importância de planejar o próprio futuro. "Minha reserva ovariana é baixa e existe a possibilidade de eu precisar passar por esse processo novamente, mas, se Deus quiser, farei apenas esta vez. E, se eu puder deixar um aprendizado: não adie nenhum ato de amor próprio e não se anule por nada nem por ninguém. Cuide de você! Às vezes, a gente quer salvar o mundo e acaba se deixando pra depois", declarou.