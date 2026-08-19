Isabelle Nogueira iniciou protocolo para congelar óvulosReprodução/Instagram
Isabelle Nogueira desabafa sobre processo de congelamento de óvulos
Influenciadora detalhou as etapas do procedimento após ser diagnosticada com baixa reserva ovariana
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