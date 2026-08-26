Viih Tube pede desculpas por vídeo íntimo com Eliezer - Reprodução / Instagram

Viih Tube pede desculpas por vídeo íntimo com EliezerReprodução / Instagram

Publicado 26/08/2026 10:55 | Atualizado 26/08/2026 10:56

nao vou ver eliezer e viih tube beijando sozinha pic.twitter.com/CUIytxM6Lh — ma ri. (@acostumadinha) August 25, 2026

"Ô gente, e o que que foi esse vídeo beijando? Eu acho que foi o Eli que postou bêbado, com álcool na cabeça... Ou não sei se fui eu bêbada. Eu vi um comentário assim: 'Pra que postar isso?'. Concordo! Sabe quando você quer que abra um buraco pra entrar dentro? Sou eu", declarou.As imagens ganharam repercussão nas redes sociais e dividiram opiniões. Parte do público brincou com o momento do casal, enquanto outros seguidores consideraram a demonstração de carinho íntima demais para ser compartilhada.Apesar do constrangimento com o vídeo, Viih Tube rebateu críticas de que ela e Eliezer estariam com comportamento adolescente durante a viagem. Segundo a ex-BBB, os dois têm aproveitado a oportunidade para curtir uma fase a dois que não tiveram no início da relação."Aí eu vi um comentário assim: 'Tão parecendo que têm 15 anos', e a gente realmente tá se sentindo assim, mas essa parte eu gosto, gente. A gente casou, teve dois filhos, não teve tempo de se conhecer, de curtir os dois. A gente até brincou disso, a gente tá se sentindo com 15 anos. Enfim, me perdoem por esse vídeo, foi o álcool. Ai, que vergonha", completou.Viih Tube e Eliezer oficializaram a união neste mês. O casamento civil aconteceu em 14 de agosto, e a cerimônia religiosa foi realizada no dia seguinte, na Fazenda Capela do Bosque, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.Pais de Lua e Ravi, os influenciadores escolheram a Sardenha como destino da lua de mel. Durante a viagem, eles também passaram por um imprevisto após a chave de um barco alugado quebrar e precisaram contar com a ajuda de outra embarcação.