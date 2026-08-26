Shawn Mendes - Reprodução / Instagram

Shawn MendesReprodução / Instagram

Publicado 26/08/2026 09:53 | Atualizado 26/08/2026 09:54

Rio - Shawn Mendes , de 28 anos, escolheu o Brasil como cenário para uma nova fase da carreira. O cantor revelou que montou um estúdio no país e já iniciou os trabalhos de seu próximo álbum.

"Estou montando um estúdio no Brasil há algum tempo, então estou indo para lá hoje, é o primeiro dia de trabalho no meu próximo álbum. É nisso que estou trabalhando. Tenho tantas ideias na cabeça e no coração, mas não posso dizer nada com certeza. Tudo o que posso dizer é que acho que desta vez será algo muito especial", afirmou ele em entrevista à revista "Esquire", publicada nesta terça-feira (25).

O artista, que namora Bruna Marquezine, de 31 anos, passou a frequentar mais o Brasil desde o fim do ano passado. Apesar da relação com a atriz, a ligação de Shawn com o país não é recente.

Em 2020, anos antes do romance com a brasileira, ele já havia revelado o desejo de passar mais tempo por aqui e até ter uma casa no país.

"Toda vez que eu vou ao Brasil, digo a mim mesmo: 'Não sei por que eu não moro aqui'. E depois, quando eu volto para casa, eu só consigo pensar no Brasil. Eu falo para todas as pessoas que encontro: 'Vocês não entendem! As pessoas, a comida… é um lugar repleto de amor!'. Sempre falo isso. Eu simplesmente sei que é um lugar mágico. Tenho certeza absoluta disso. Eu espero que um dia eu possa ter uma casa de veraneio, para passar as férias e o verão aí", disse Shawn ao portal "Hugo Gloss", na época.

O cantor ainda não revelou detalhes sobre o novo projeto, como título, repertório ou previsão de lançamento.