Rafaella Santos compartilhou foto jogando sinuca com Gabigol em meio a carrossel no InstagramReprodução / Instagram
Na imagem, Rafaella aparece sorridente enquanto segura um taco de sinuca e conversa com Gabigol, que está de costas para a câmera. O registro foi incluído em uma sequência de momentos pessoais compartilhados pela influenciadora.
Além da foto com o jogador, a irmã de Neymar Jr. publicou uma imagem com a mensagem: "Só para lembrar: bebam bastante água e tomem conta das suas próprias vidas". Ela também mostrou dois buquês de rosas, um com flores vermelhas e outro em tom claro.
Rafaella e Gabigol vivem uma relação marcada por idas e vindas. Os dois se conheceram em 2015 e assumiram publicamente o namoro pela primeira vez em 2017. Desde então, passaram por términos e reconciliações ao longo dos anos. Após um período mais afastados, os rumores de uma nova reconciliação ganharam força no fim de 2024. No início de 2025, o relacionamento voltou a ser assumido publicamente.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa