Rafaella Santos compartilhou foto jogando sinuca com Gabigol em meio a carrossel no InstagramReprodução / Instagram

Mais artigos de Carolina Irigoyen
Carolina Irigoyen
Rio - Rafaella Santos, de 30 anos, compartilhou, nesta terça-feira (25), um registro inusitado ao lado de Gabigol. Na foto, os dois aparecem juntos durante uma partida de sinuca, em um momento descontraído a dois. "O off é necessário demais", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.
fotogaleria
Rafaella Santos compartilhou foto jogando sinuca com Gabigol em meio a carrossel no Instagram - Reprodução / Instagram
Rafaella Santos compartilhou foto jogando sinuca com Gabigol em meio a carrossel no Instagram - Reprodução / Instagram
Rafaella Santos compartilhou foto jogando sinuca com Gabigol em meio a carrossel no Instagram - Reprodução / Instagram
Rafaella Santos compartilhou foto jogando sinuca com Gabigol em meio a carrossel no Instagram - Reprodução / Instagram
Rafaella Santos compartilhou foto jogando sinuca com Gabigol em meio a carrossel no Instagram - Reprodução / Instagram
Rafaella Santos compartilhou foto jogando sinuca com Gabigol em meio a carrossel no Instagram - Reprodução / Instagram
Rafaella Santos compartilhou foto jogando sinuca com Gabigol em meio a carrossel no Instagram - Reprodução / Instagram
Rafaella Santos compartilhou foto jogando sinuca com Gabigol em meio a carrossel no Instagram - Reprodução / Instagram
Rafaella Santos compartilhou foto jogando sinuca com Gabigol em meio a carrossel no Instagram - Reprodução / Instagram
Rafaella Santos compartilhou foto jogando sinuca com Gabigol em meio a carrossel no Instagram - Reprodução / Instagram
Rafaella Santos compartilhou foto jogando sinuca com Gabigol em meio a carrossel no Instagram - Reprodução / Instagram
Rafaella Santos compartilhou foto jogando sinuca com Gabigol em meio a carrossel no Instagram - Reprodução / Instagram

Na imagem, Rafaella aparece sorridente enquanto segura um taco de sinuca e conversa com Gabigol, que está de costas para a câmera. O registro foi incluído em uma sequência de momentos pessoais compartilhados pela influenciadora.

Além da foto com o jogador, a irmã de Neymar Jr. publicou uma imagem com a mensagem: "Só para lembrar: bebam bastante água e tomem conta das suas próprias vidas". Ela também mostrou dois buquês de rosas, um com flores vermelhas e outro em tom claro.
LEIA MAIS: Rafaella Santos homenageia Neymar Jr.: 'Maior de todos os tempos'
LEIA MAIS: Bruna Biancardi se emociona com surpresa da cunhada, Rafaella Santos: 'Me faz chorar'

Rafaella e Gabigol vivem uma relação marcada por idas e vindas. Os dois se conheceram em 2015 e assumiram publicamente o namoro pela primeira vez em 2017. Desde então, passaram por términos e reconciliações ao longo dos anos. Após um período mais afastados, os rumores de uma nova reconciliação ganharam força no fim de 2024. No início de 2025, o relacionamento voltou a ser assumido publicamente.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa