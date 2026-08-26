Rafaella Santos compartilhou foto jogando sinuca com Gabigol em meio a carrossel no Instagram - Reprodução / Instagram

Rafaella Santos compartilhou foto jogando sinuca com Gabigol em meio a carrossel no InstagramReprodução / Instagram

Publicado 26/08/2026 10:04

Rio - Rafaella Santos, de 30 anos, compartilhou, nesta terça-feira (25), um registro inusitado ao lado de Gabigol. Na foto, os dois aparecem juntos durante uma partida de sinuca, em um momento descontraído a dois. "O off é necessário demais", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

fotogaleria

Na imagem, Rafaella aparece sorridente enquanto segura um taco de sinuca e conversa com Gabigol, que está de costas para a câmera. O registro foi incluído em uma sequência de momentos pessoais compartilhados pela influenciadora.



Além da foto com o jogador, a irmã de Neymar Jr. publicou uma imagem com a mensagem: "Só para lembrar: bebam bastante água e tomem conta das suas próprias vidas". Ela também mostrou dois buquês de rosas, um com flores vermelhas e outro em tom claro. Na imagem, Rafaella aparece sorridente enquanto segura um taco de sinuca e conversa com Gabigol, que está de costas para a câmera. O registro foi incluído em uma sequência de momentos pessoais compartilhados pela influenciadora.Além da foto com o jogador, a irmã de Neymar Jr. publicou uma imagem com a mensagem: "Só para lembrar: bebam bastante água e tomem conta das suas próprias vidas". Ela também mostrou dois buquês de rosas, um com flores vermelhas e outro em tom claro.