Gabriela Duarte rebate Mika Lins em defesa de Regina Duarte - Reprodução / Instagram

Gabriela Duarte rebate Mika Lins em defesa de Regina DuarteReprodução / Instagram

Publicado 26/08/2026 12:01 | Atualizado 26/08/2026 12:02

Rio - Gabriela Duarte e Mika Lins trocaram provocações nas redes sociais após a repercussão de uma entrevista concedida por Regina Duarte e a filha . A discussão entre as atrizes começou depois que Mika comentou uma publicação sobre o conteúdo e elogiou a abordagem feita ao tratar da passagem da veterana pelo governo de Jair Bolsonaro.

Em uma postagem sobre o assunto, Mika classificou a entrevista como uma "obra prima do jornalismo". Gabriela respondeu ao comentário com uma referência à peça "A filha da...", espetáculo em que atua ao lado da mãe em São Paulo.

"A peça é boa tambem! Venham", escreveu.

A troca continuou em outra publicação. Ao comentar um texto que elogiava novamente a condução da entrevista, Mika recebeu uma resposta irônica de Gabriela. "Adorando o hiperfoco. Mikaaa, linda", escreveu a atriz.

Mika rebateu: "Isso não é hiperfoco, é memória". Na sequência, ela citou outra entrevista de Regina, concedida quando a atriz ainda ocupava o cargo de secretária de Cultura no governo Bolsonaro, durante a pandemia de coronavírus.

Gabriela voltou a se manifestar e criticou a postura da colega. "Fica a vontade Mika. O seu ódio e a sua obsessão falam mais sobre você do que sobre nós".

Mika respondeu mais uma vez e afirmou que sempre fez questão de separar as opiniões políticas de Regina das posições de Gabriela. "Eu sempre defendi publicamente que se devia separar o que Regina pensa do que você pensa. Talvez estivesse errada. Você acha que a imprensa deve ser comandada, que política é separada do teatro. Você que está vindo atrás de mim, comentando num Instagram que é meu e onde posto o que bem entender. A entrevista foi o reflexo do despreparo de vocês para responder".

A discussão nas redes surgiu após a repercussão da entrevista de Regina e Gabriela. Durante a conversa, a veterana foi questionada sobre a passagem pela Secretaria Especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro, cargo que ocupou por 74 dias, entre março e maio de 2020.

Antes que a mãe respondesse, Gabriela tentou encerrar o assunto. "Não, a gente não vai falar sobre isso", afirmou.

Regina, no entanto, respondeu à pergunta e disse que não sofreu consequências profissionais por ter integrado o governo. "Não teve custo nenhum. Saí de lá depois de 74 dias, voltei para minha vida e segui magnificamente bem", declarou.

Questionada sobre a possibilidade de assumir novamente um cargo público, a atriz disse que não aceitaria. Segundo Regina, caso tivesse esse desejo, teria permanecido mais tempo no posto para "proporcionar alguma coisa para a classe artística, para o povo brasileiro".

Gabriela voltou a interromper a mãe. "Não responde, para de querer responder", pediu. Regina retrucou: "Não aguento, Gabi". A filha, então, respondeu: "Aguenta, você é adulta".