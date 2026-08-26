Georgina Rodríguez ao lado da filha, Bella Esmeralda, de 4 anosReprodução/Instagram
Na imagem, mãe e filha aparecem juntas em uma piscina, em dia de calor com 44ºC. Nela, Rodríguez escreveu: "Um pequeno banho com a luz da minha vida depois da escola".
Bella ainda estava usando uma roupa de banho com estampa das "Guerreiras do K-Pop", animação que serviu como tema para sua festa de aniversário de 4 anos.
Georgina e Cristiano também são pais de Alana Martina, de 8. Notícias recentes apontam que a empresária teria decidido oficializar a adoção dos outros filhos do jogador português. Ele é pai de Cristiano Ronaldo Jr., de 16, e dos gêmeos Eva María e Mateo, de 9.
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