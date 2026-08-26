Thaila Ayala e filhos raspam cabelo de Renato Góes - Reprodução / Instagram

Thaila Ayala e filhos raspam cabelo de Renato GóesReprodução / Instagram

Publicado 26/08/2026 12:59

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Renato Góes (@renatogoess)

A transformação foi registrada em vídeo e compartilhada pela atriz nas redes sociais. Bem-humorada, Thaila brincou com a nova função dentro de casa. "Cabeleleila Leila ataca novamente, não basta cortar o cabelo das crianças agora tem que cortar do papai também!", escreveu.Nas imagens, ela reúne os filhos antes de começar o corte. "O que vai acontece agora, pessoal?", pergunta. "Vamos cortar o cabelo do papai", respondem as crianças. Em seguida, Thaila pega a máquina e questiona Renato: "Preparado?".Francisco e Tereza também participaram do momento e ajudaram a raspar o cabelo do pai. A mudança faz parte da preparação de Renato para interpretar Heitor, personagem que promete provocar uma reviravolta na trama.Heitor é filho de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), assassinado no início de "Quem Ama Cuida". Até agora, o personagem era considerado morto depois de desaparecer durante uma viagem ao Himalaia.O retorno deve mexer diretamente com os rumos da história, principalmente com Pilar (Isabel Teixeira). A vilã pode ter seus planos ameaçados com a chegada do herdeiro de Arthur, cuja existência deve surpreender os demais personagens.