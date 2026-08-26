Isabella Scherer junto ao filho mais novo e o maridoReprodução/Instagram
Na postagem, Scherer mostrou imagens da família conhecendo o bebê, e dele sozinho. Tom aparece deitado com um cookie revelando seu nome. A empresária e o modelo também são pais dos gêmeos Mel e Bento, de quatro anos, que estão entre os registros, com o irmão mais novo.
Nos Stories do Instagram, Isabella ainda postou uma foto com o recém-nascido em seu colo. "Isso foi na sala de parto ainda... como pode já nascer bonito?", escreveu.
Nesta última terça-feira (25), a loira havia compartilhado a preparação para ir à maternidade. "Voltaremos em breve com mais um integrante", disse em publicação nos Stories. Ela também brincou sobre a organização: "Eu falei: 'nossa, não precisa de duas malas, pequeno'. Aí na hora de sair: mil sacolas porque não coube tudo na mala. Mais bolsa que imaginei".
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