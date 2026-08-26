Carol NakamuraReprodução Instagram

Mais artigos de Karilayn Areias
Karilayn Areias
Rio - Carol Nakamura, de 43 anos, compartilhou nesta quarta-feira (26) registros de mais uma sessão de laser de gás carbônico voltada aos cuidados da região íntima. 
LEIA MAIS: 'Largados e Pelados Brasil' estreia quarta temporada em outubro
Antes da nova aplicação, Carol realizou exames e uma avaliação hormonal para acompanhar a evolução do protocolo.

O laser é aplicado com o objetivo de estimular a produção de colágeno nos tecidos da região íntima. 
Carol contou que percebeu mudanças após a primeira sessão e decidiu continuar o tratamento. "Eu já gostei bastante do que percebi depois da primeira sessão e quero continuar cuidando dessa região também. Aos 43 anos, comecei a olhar para esses cuidados de uma forma diferente", afirmou.