Carol Nakamura - Reprodução Instagram

Carol NakamuraReprodução Instagram

Publicado 26/08/2026 17:30 | Atualizado 27/08/2026 09:01

Rio - Carol Nakamura , de 43 anos, compartilhou nesta quarta-feira (26) registros de mais uma sessão de laser de gás carbônico voltada aos cuidados da região íntima.

Antes da nova aplicação, Carol realizou exames e uma avaliação hormonal para acompanhar a evolução do protocolo.



O laser é aplicado com o objetivo de estimular a produção de colágeno nos tecidos da região íntima.

Carol contou que percebeu mudanças após a primeira sessão e decidiu continuar o tratamento. "Eu já gostei bastante do que percebi depois da primeira sessão e quero continuar cuidando dessa região também. Aos 43 anos, comecei a olhar para esses cuidados de uma forma diferente", afirmou.