Carol NakamuraReprodução Instagram
O laser é aplicado com o objetivo de estimular a produção de colágeno nos tecidos da região íntima.
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